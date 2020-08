"No existe el riesgo de que el Covid se transmita a través de la leche materna"

En la Semana de la Lactancia Materna, que se conmemora entre el 1 y el 7 de agosto, EXPRESO despeja algunas dudas que surgen en las madres y las familias. ¿Puede una madre contagiada de Covid dar de lactar a su bebé? Los expertos consultados aseguran que sí, siempre y cuando existan una serie de medidas de bioseguridad que deban ejecutarse .

Unicef: “El coronavirus no se transmite en la leche materna” Leer más

Los doctores señalan que una madre contagiada con coronavirus sí puede dar de lactar sin problemas, siempre que exista comunicación directa y permanente con el médico, respecto a los síntomas que atraviesa. "Y además utilice mascarilla, se lave las manos y el área en la que se alimentará el bebé", advierte la pediatra Jenny Velasco.

Explicó que es más fácil para las madres que son asintomáticas a COVID o tienes síntomas leves, mientras que quienes tienen fiebre y mayores malestares por tener menos energía el doctor puede indicarle que le dé al bebé fórmula. “Claro, esta no es primera opción. Siempre se va preferir la lactancia por todos los nutrientes que recibe el niño, lo ayuda hasta fortalecer el sistema inmunológico”.

Velasco agregó que en su consultorio de Guayaquil en dos meses ha atendido a 15 madres positivas al coronavirus, que han dado de lactar sin ningún problema. “Los niños están sanos y las madres han superado el COVID”, indicó.

Durante la emergencia sanitaria, investigaciones realizadas en el país demuestran que no se ha detectado la transmisión del virus a través de la leche materna, la que, a decir de Velasco, aporta con una serie de beneficios para los recién nacidos, como la disminución del riesgo de infección, anticuerpos para el sistema inmunológico y más de 300 nutrientes para el desarrollo óptimo del niño.

Coronavirus y lactancia: lo que debes saber Leer más

Hay doctores que sugieren extraer la leche materna y que otra persona alimente al bebé previo a desinfectar el biberón. "No se ha demostrado que la leche materna tenga el virus del coronavirus. Pero para tranquilidad de la madre se puede extraer la leche y hacer que otra persona alimente al niño. Pero, en forma general con la higiene adecuada no hay riesgos. Desde abril hasta la fecha, en mi consultorio privado, he atendido a 20 madres positivas al COVID-19 que le han dado de lactar a sus hijos y en la actualidad tienen una buena salud", dijo Diego Vicuña, doctor especializado en emergencias.

Además, la leche materna previene enfermedades infantiles comunes como la diarrea y la neumonía; y en el caso de las madres, "la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y ovarios, además de diabetes de tipo II y la depresión posparto", asegura el especialista.

Que los mitos no te impidan amamantar 🤱🏻 a tu bebe 👶🏻 💕



➕ INFO ⤵️https://t.co/dYNAxi7piG pic.twitter.com/q3hbmbOMy3 — OPS/OMS Ecuador (@OPSECU) August 5, 2020

La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef alientan a las mujeres a seguir amamantando durante la pandemia de COVID-19, aunque tengan la sospecha o la confirmación de estar infectadas por el coronavirus. Si bien los investigadores, como aseguran en las páginas oficiales de las instituciones, siguen realizando análisis de la leche materna de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19, los datos actuales indican que es poco probable que la COVID-19 pueda transmitirse a través del amamantamiento o de la administración de leche materna extraída de una paciente. Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de enfermedad asociados al coronavirus. No resulta más seguro alimentar a los lactantes con leche artificial, indicaron las entidades en su portal.

Menos del 50 % de los ninos menores de 6 meses reciben leche materna Leer más

CABINAS DE LACTANCIA

A propósito de resaltar la importancia de que el niño tome la leche materna se inauguró esta semana una Sala de Lactancia en el Malecón Simón Bolívar, una iniciativa de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) y la Fundación Malecón 2000.

¿Sabías que...? Hasta la fecha no se ha detectado la transmisión de casos activos de Covid-19 a través de la leche materna. pic.twitter.com/xp23JZbC2F — DASE Alcaldía Guayaquil (@DASEAlcaldiaGye) August 5, 2020

La cabina es para cuatro personas, pero por la pandemia de coronavirus se reduce el aforo. En el Terminal Terrestre hay otra y en un mes más se pondrá una tercera en el Municipio de Guayaquil.

En el Malecón se va a atender de lunes a domingo de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, el uso de la mascarilla es obligatorio.

#LactanciaMaternaSí | “NUTRIR CON AMOR”. Infórmate sobre los beneficios de la lactancia materna y acude a tu médico, para el control respectivo. pic.twitter.com/9h6lBhymsD — IESS (@IESSec) August 4, 2020

Por su parte el Ministerio de Salud (MSP) también ha instalado cabinas de lactancias para servidoras públicas. Actualmente, existen 65 que pertenecen al MSP a escala nacional, a través de los cuales se han beneficiado a más de 1.357 madres. En tanto, que la Red Pública Integral de Salud (IESS, MSP, ISFFA e ISPOL), cuenta con tres salas y la Red Complementaria, con una.

Apps de mamas, para mamas Leer más

En el Ecuador, según promueve el MSP, la práctica de la lactancia materna presenta cambios trascendentales que garantizan la salud y el bienestar del bebé, especialmente en los primeros años de vida. Entre el 2014 y 2018 se registró un incremento significativo en la lactancia materna del 46.4 % al 62.1 %, exclusivamente durante los seis primeros meses de vida, así como en el inicio temprano (dentro de la primera hora del nacimiento) con una incidencia del 72.7 % con relación al 50.6 %, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).