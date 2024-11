Sin luz ni explicaciones: Los Ceibos se queda sin energía horas antes de lo previsto

Los habitantes de Los Ceibos, como pasa en el resto de zonas de Guayaquil y del país, están cansados de convivir con los apagones. Alegan que su vida se ha tornado más compleja e insegura, un tanto monótona y agobiante.

No obstante, los habitantes de este barrio residencial de la ciudad han tenido que lidiar la tarde de este 16 de noviembre con una molestia adicional. Según denunciaron a EXPRESO, sufrieron un corte de energía dos horas antes de lo previsto, y ahora desconocen si en la noche llegará a la hora acordada.

El sonido de una explosión hizo eco en el vecindario

"Escuché una especie de explosión en toda la cuadra, pero no vi humo en ningún lado. Lo primero que se me viene a la mente es que explotó un transformador. Me preocupa porque no sé si CNEL hará los trabajos de forma rápida. Estamos sin luz desde las 15:00 o quizás incluso antes. Se supone que el servicio se restablece a las 20:00. Pero no sé si será así. En CNEL no nos responden, nadie dice nada", aseguró a EXPRESO el residente del sector Antonio Sotomayor; quien a fin de evitar estar a oscuras en casa, optó por salir a un centro comercial.

"Es la única opción que nos queda. Lamentablemente toda la ciudad piensa igual. Todo está lleno. No fue la mejor idea", sentenció.

Habitante de Colinas de Los Ceibos y las zonas de Las Cumbres reportan el mismo daño. Advierten que acciones cotidianas como comer, bañarse, planchar o lavar la ropa de la semana..., se ha visto interrumpida por el daño generado. "Ahora lo que me preocupa es que mi secadora de ropa se dañe. ¿Quién y cómo responde por esos fallos? Apenas había iniciado el proceso de secado cuando la luz se fue. La desconecté. Pero es la tercera vez que me pasa en estas últimas dos semanas. Y no porque haya habido antes un problema, sino porque el Gobierno no cumple nunca, además, con los horarios de corte", agregó Amanda Córdova, residente del sector.

A Cristina González, también residente, el corte de energía perjudicó su emprendimiento. Hace tortas en casa bajo pedido. "Tenía programado hacer dulces para una fiesta, me quedé con la masa cruda y la batidora prendida. Dos horas eran cruciales para mi. Ahora lo que tengo que hacer es volar a casa de mi mamá, en la Alborada para terminar de hacer todo. A ella se le va la luz a las 20:00, tengo tiempo", señaló.

¿Qué dice CNEL al respecto?

Sobre lo ocurrido, EXPRESO solicitó a CNEL una explicación y se limitó a informar que "están investigando qué pasó en el sitio". Que están revisando qué originó el problema, aseguró; sin detallar si explotó un transformador o parte del equipo.

En sus canales oficiales, hasta la publicación de esta nota no se han pronunciado.

¿Cómo reclamar un electrodoméstico quemado por corte de luz?



De acuerdo con la información publicada en la página web de CNEL, de sufrir sus electrodomésticos un daño por un apagón, el usuario puede reclamar y detallar lo sucedido en cualquier agencia de CNEL. Ahí deberá presentar la cédula de identidad y estos requisitos:

Correo electrónico y número de celular y/o convencional para el registro en el sistema comercial, en caso de que el reclamante no sea el titular del suministro.

Formulario de presentación de reclamos FO–ADF–ADM–012.

Preexistencia de los equipos y/o artefactos dañados (Factura o Título de propiedad).

En este último punto, si en el caso que el consumidor demuestre contable o legalmente que no cuenta con la factura, por cierre o inexistencia de la casa comercial o imposibilidad de obtenerla del portal del SRI, podrá presentar una declaración juramentada en la que se justifique la propiedad del bien afectado. Y, en el caso de que la factura del equipo dañado no se encuentra a nombre del titular del suministro, se podrá presentar declaración juramentada en la que se justifique que vive en el predio afectado.

Fotografía del artefacto dañado con las características técnicas (número de serie, marca, año de fabricación, entre otros) del artefacto o equipo.

En caso de ser arrendatario y el suministro se encuentre a nombre del arrendador, presentará copia del contrato de arrendamiento vigente. El tramite se puede realizar máximo 30 días laborables, después de ocurrido el evento; el usuario debe estar al día en pagos y presentar el reclamo por el daño previo a realizar la reparación del mismo.

