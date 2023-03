Un vehículo terminó hundido en un tramo de la calle, en la Floresta 3. El hueco no se veía porque la zona estaba lleno de agua.

La lluvia registrada este 14 de marzo ha generado una serie de estragos en la ciudad. Como ha publicado EXPRESO en reportajes anteriores desde temprano, no solo hubo calles que amanecieron inundadas, sino que también hubo deslizamientos de tierra, socavones como el provocado en una zona de Mucho Lote 2 y vehículos que cayeron a una especia de zanjas, como pasó en la Floresta 3.

La lluvia que cayó desde la madrugada de este martes 14 de marzo en Guayaquil y cantones aledaños dejó a su paso varios efectos. En el Puerto Principal, el acceso al túnel del cerro San Eduardo fue cerrado por un deslizamiento de tierra.



En este punto de la ciudad, cerca del puente que está en construcción, según la comunidad y lo registrado por la cuenta CupsFire, en Twitter, un vehículo cayó a una zanja por falta de señalética. "Había tanta agua que resultaba imposible ver donde había asfalto y donde estaba el hueco. De esto ya habíamos advertido otras veces, desde que empezó el invierno. Lo que vemos hoy pudo prevenirse. Pero bueno, ahí están los resultados", aseguró el conductor Sergio Calvache.

Daniel Mejía, quien reside por la zona, advierte que en más de una ocasión ha solicitado a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que coloquen avisos que permitan confirmar cuál es la ruta a seguir. "Necesitamos un delineamiento. Con tanta agua, si ponen piedras o palos, que ni siquiera eso han colocado, nadie verá nada. Necesitamos letreros, algo de metal. Aquí, fácil el conductor podría demandar. Y es que, quién asumirá los daños. ¿El dueño?", indicó el ciudadano.

Frente a esta situación, este Diario preguntó a la ATM por qué no ha colocado la debida señalética en el sitio, cuándo lo hará y si, de comprobarse que no hubo la suficiente guía en la ruta, será la entidad la que asumirá los gastos en la reparación del automotor; pero hasta la publicación de este artículo no respondió.

Por otro lado, en Bellavista aún se están haciendo trabajos de limpieza para que el agua corra, en especial cerca de donde hubo un deslizamiento de tierra.