Como si se tratara de una película apocalíptica, amanecieron este 13 de marzo algunos sectores de Guayaquil, luego del aguacero que inundó varias zonas, dejando un carro sepultado, un socavón, decenas de árboles caídos y calles anegadas.

En la ciudadela Bellavista Alta, el panorama fue crítico. Una vía completamente cerrada llena de tierra y con grandes rocas rodeando y casi que tapando a un carro. Semanas atrás, EXPRESO ya había alertado sobre la peligrosidad de un accidente por un terreno baldío que estaba a punto de colapsar en el 1er. callejón 2B SO; sin embargo las autoridades no atendieron el pedido ciudadano. Y finalmente lo que se temía, ocurrió.

Tras la fuerte lluvia, un vehículo quedó atrapado entre las rocas del terreno que se desmoronó. Henry Muñoz, dueño del vehículo afectado, cuenta que salió cerca de las 06:00 y se encontró con su carro, de marca Mazda, sepultado. “Yo salí como todos los días y me di cuenta de que mi vehículo estaba hundido entre los escombros. Llamé a las autoridades, que en dos horas llegaron para tratar de liberar mi carro”, dijo el conductor, quien asegura que no es la primera vez que ocurre algo similar.

Bellavista. Un terreno baldío tuvo un desprendimiento de tierra y dejó un vehículo debajo de la tierra. Personal municipal realizó la limpieza. Josue Andrade A

“Hace un mes fue otro automotor. Yo escuché que llovió en la madrugada, pero no imaginé que iba a ser yo el afectado”, explicó Muñoz, quien calcula que las reparaciones de los daños podría estar por los $ 900.

Mientras tanto, otros vecinos que estaban como testigos del hecho comentaron que esto se está volviendo una “mala costumbre” con la que no quieren convivir. “Este problema es viejo, siempre que llueve fuerte hay deslizamiento de tierras. Normalmente estos cierran las calles, pero esta vez hay otro tipo de daño. Nadie hace nada, no entiendo por qué”, reclamó Andy Cañizares, quien dirige su preocupación a la administración municipal entrante.

“Si antes nunca hicieron nada, ahora menos lo harán, si ya se va Viteri. Seguro le deja el ‘muerto’ (problema) al nuevo alcalde. Ojalá él puede hacer algo por esta situación. De lo contrario, los barrios porteños quedarán bajo tierra”, reclamó.

No es la primera vez que hay deslizamientos. Mi carro quedó bajo rocas, agua y tierra. Henry Muñoz

​afectado

En el sitio, personal municipal trabajó con varias maquinarias hasta cerca del mediodía, que el área quedó limpia y el carro liberado. Allan Hacay, director municipal de Gestión de Riesgos, explicó que lo ocurrido no es su competencia. “Ese es un terreno privado, vamos a incentivar a que el dueño pueda hacerse cargo y comunicaremos a Obras Públicas para ver qué otra solución se puede dar. También hay que hacer trabajos de Emapag y la Empresa Eléctrica”, explicó.

Mientras tanto, en Mucho Lote 2, otro de los vecindarios afectados, un grupo de moradores denunció a este Diario su preocupación por un socavón que se ha formado a orillas del río Daule que, según relatan, cada vez se vuelve más peligroso. “Me preocupa porque este socavón está creciendo y quedando un agujero por debajo de la tierra. La vereda está a punto de romperse y con ello el río puede desbordarse”, precisó Carmen Jansen, quien aseguró que el tema es ya de conocimiento de las autoridades “Este problema lo tenemos hace más de un año, pero con cada lluvia es más evidente. Josué Sánchez (vicealcalde) vino aquí, habló con nosotros y nunca hicieron nada. Entregaron una parte del malecón, pero esto que es realmente importante no se ha resuelto”, cuestionó la moradora de Paraíso del Río 1.

Mientras tanto, en el sur, un vehículo cayó en una zanja mientras transitaba por una zona donde el Cabildo realiza una solución vial. Allí la queja apuntó a la falta de señalética.

Frente a ello, este Diario preguntó a la ATM por qué no la ha colocado debidamente en el sitio, cuándo lo hará y si, de comprobarse que no hubo la suficiente guía en la ruta, será la entidad la que asumirá los gastos en la reparación del automotor; pero hasta el cierre de esta edición no respondió.