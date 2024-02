"Llueve y queda confirmado que Guayaquil es tierra de nadie"

"Podría jurar que no llovió más de 30 minutos en Guayaquil, pero eso fue suficiente para que colapsara. Llevo una hora y media atascada en la avenida Del Rotarismo, en Urdesa, y no hay un ser que venga a controlar el tránsito. Que desastre es todo", denunció la conductora Mónica Jarrín, quien intentaba llegar a casa desde las 18:00.

La tarde de este 28 de febrero, como lo había previsto el Inamhi, llovió en la ciudad. En la mayor parte del Puerto Principal, el aguacero no duró más de 45 minutos, pero los estragos que dejó en las calles se mantiene aun cuando no cae ya ni una sola gota.

En el norte y en el centro, según han detallado los conductores a EXPRESO, los colapsos son múltiples; y como en aguaceros anteriores "ni un solo agente permanece en la calle para desatascar a Guayaquil".

"La ATM, definitivamente, no está preparada para el tráfico de Guayaquil. Está solo para hacer esos operativos en los que termina llevándose los carros porque es ahí donde está el billete. Aquí no existe la ATM. Nunca está", señaló Carlos Soria; quien como decenas de ciudadanos exigieron que "por al menos alguna vez en la vida dejen de tener trabajo de oficina".

Para el usuario Roberto Fernández, quien hizo pública su queja en Twitter, el tráfico que se registra se genera además por el irrespeto de los conductores.

"El tráfico que vemos surge a causa de los idiotas que se quedan en intersecciones, a pesar de que justo el tramo que quieren coger no avanza, lo que crea un tapón en el que sí está circulando. Cuando la ATM sancione estrictamente eso, Guayaquil fluirá. Mientras tanto todo será igual", se quejó.

¿Dónde carajos están los vigilantes cuando llueve? Todo el centro está colapsado y no hay un solo vigilante. Somos tierra de nadie. Llueve en Guayaquil y queda confirmado que somos tierra de nadie", cuestionó la ciudadana Kari Trejos.

En vías como la Pedro Menéndez Gilbert y la Plaza Dañín, al igual que la avenida Del Rotarismo, conductores como Néstor Castillo permanecían atascados por más de una hora. Y frente a ello, una vez más, como lo han hecho ya otros guayaquileños en el pasado, exigieron al alcalde Aquiles Álvarez que priorice dar solución a algunos temas, como el tráfico.

"El tráfico es interminable, alcalde haga algo. No es un favor el que le pedimos, es su obligación. Hoy debía estar en casa ya cenando con mi familia por el cumpleaños de mi hijo. De nada sirvió salir a las 17:30 y pedir permiso, si ya son las 8 y estoy lidiando con un infierno en la Atarazana, del que no sé como salir. Usted y la ATM me dañaron el día. No fue la lluvia, fue usted que con la falta de planificación que existe aquí, me he quedado atorada y sin cantarle el cumpleaños a mi hijo a la hora acordada. Gracias", dijo irónicamente.

