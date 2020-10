Las licencias de conducir son emitidas a cuentagotas

Desde hace nueve meses, Elena Ortega conduce con licencia caducada, y no porque sea una irresponsable. Es más, tras varios intentos, en marzo pasado recién logró un cupo para la renovación del documento, pero por la pandemia de COVID-19 y los inconvenientes técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) quizá deba esperar hasta el 2021. Está preocupada.

Por lo pronto, la joven ha salido invicta de las multas o el llamado de atención de algún vigilante, pero teme que en cualquier momento se le termine la suerte, lo que le puede costar una multa de medio salario unificado ($ 200) y pierda 9 puntos en el carné.

En espera de resultados positivos, la jornada diaria de Elena inicia con el ingreso al sistema de la entidad para ‘cazar’, sin suerte, un turno.

La joven también duda de si caducará el examen psicosométrico que se efectuó un febrero, requisito indispensable para obtener la licencia.

Los usuarios exigen a las autoridades que aclaren algunos puntos y dudas que tienen frente al tema. JIMMY NEGRETE

“No hay solución. Es una incertidumbre terrible y nadie me ha contactado para un posible reagendamiento, que considero que es lo que debieron hacer desde que se presentaron los problemas”, manifiesta.

Algo similar le ocurre a Félix Morales, cuya licencia venció en mayo último y sigue padeciendo en su intento de renovarla. “Dijeron que me iban a atender vía online para los turnos, pero literalmente se acabaron en los primeros cinco minutos y luego me indicaron que insista, pero es en vano”, señala.

Así como yo, hay miles de personas que buscamos lo mismo: renovar nuestra licencia. Por ahora no hay citas. Espero conseguir una para diciembre o el próximo año.

Elena Ortega

usuaria

Cuestiona que al acceder al sistema para generar el pago se choca con otro obstáculo, que en las últimas semanas se ha hecho costumbre: la página electrónica de la ANT se ‘cae’ a cada instante.

“Existe una evidente falta de análisis técnico que permita manejar la carga de solicitudes, pues la infraestructura tecnológica no está correctamente para atender las demandas concurrentes. La percepción de servicio es peor y el aparente remedio resulta peor que la enfermedad”, enfatiza Félix.

Los inconvenientes en la emisión del documento lo padecen quienes van a renovar y los que intentan sacarlo por primera vez.

Así lo establece la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. En Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal, fija otras normas.https://t.co/V5mEH0gfPH — Diario Expreso (@Expresoec) September 12, 2020

En un comunicado emitido por la ANT el 11 de septiembre pasado, la entidad informó que se resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia y uso de las licencias caducadas durante el estado de excepción (16 de mayo al 13 de septiembre) decretado por la pandemia.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 | La #ANT informa que, se prorroga la vigencia de las licencias caducadas durante el Estado de Excepción hasta el 31 de diciembre de 2020. Y no serán sancionados, siempre que cuenten con el pago de la licencia y el turno impreso para la renovación de la misma pic.twitter.com/nUq6WcAttC — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) September 11, 2020

Ante las inquietudes del documento vencido, antes y luego del estado de excepción, la entidad aclara que la resolución también detalla que no habrá multa, siempre que se disponga del pago de la licencia y con el turno impreso para la renovación del documento. Incluso, deja inválidas las respuestas que a través de las redes sociales publicó la institución y en la que se insistía en mantenerse las sanciones.

Hay tramitadores que cobran hasta 140 dólares por agilizar el trámite y prometen dar la licencia en máximo tres días. Mi mamá tiene turno para enero y yo estoy a la espera de uno para la licencia por primera vez.



Heidy Romero,

usuaria

Ciudadanos consultados insisten en que debe aclararse este punto, a fin de evitar que, basándose en esos comunicados, los agentes de tránsito pretendan aplicarles la multa.

Pero esto no es lo único que les preocupa. Saber qué pasará con quienes no pueden sacar el turno en el 2020; si hay o no alguna solución para el problema de los turneros; si serán multados aquellos conductores que no han podido realizar el trámite por trabas no provocadas por ellos, constan entre las inquietudes que rondan en su mente. A esto se suma la necesidad de obtener finalmente una respuesta clara que explique por qué las citas se han aplazado hasta enero próximo.

En los exteriores de la CTE, las filas son diarias desde hace algunas semanas. Hay molestia e incertidumbre entre los usuarios. JIMMY NEGRETE

De hecho, este último punto les llama todavía más la atención. “Si el sistema se cae, ¿por qué entonces a partir de enero sí podemos sacar un turno? Si hay problemas con el sistema, ¿no se supone acaso que no debería haber citas hasta que el problema se solucione? Sea en diciembre, enero, marzo o julio próximos. Aquí hay algo raro”, piensa Alberto Roldán, guayaquileño que suma a la lista de los afectados.

Al respecto la ANT, que deja en el limbo la mayoría de estas interrogantes, precisa a EXPRESO -vía correo electrónico-que tiene en marcha un plan de contingencia, que incluye el aumento de módulos para acelerar el proceso. Es decir que, a medida que se incremente la cantidad de personal operativo y se reduzca el tiempo de atención por usuario, conforme la estabilidad del sistema -que migró a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)-se prevé atender a través de reagendamiento para este año a los usuarios que tienen turno para enero de 2021.

INFORME La ANT informó que la vigencia de las licencias caducadas finalizará el 31 de diciembre. No habrá sanción si se presenta el turno impreso y el pago

La entidad subraya que, de ser posible, “se ampliará hasta con el 50 % al personal técnico para emitir el documento y aumentar los módulos de atención”.

En declaraciones a Ecuavisa, Juan Pazos, director de la ANT, afirmó que se están atendiendo las solicitudes de renovación y reconoció que uno de los problemas que enfrentan son las restricciones de aforo en las agencias por las medidas sanitarias. Recordó que solamente se trabaja con el 25 % de los funcionarios y la limitación del 50 % del aforo.

Además informó que una de las alternativas para atender la demanda es que el usuario realice el trámite en línea.

En abril pasado se me caducó la licencia y cuando se abrieron los turnos solo había para diciembre. He tenido ese temor de que en cualquier momento me puedan multar. El sistema no tiene control.

Diana Delgado,

usuaria



“En las próximas semanas tendremos habilitada la licencia digital. Cuando tenga que renovar pueda hacer su proceso online y se carga directamente al teléfono y si el agente de tránsito pide la licencia, solo puede indicar el código QR y con eso la autoridad va a hacer el control”, explicó.

Ni Pazos ni vía mail, la ANT precisó por qué los turnos empiezan a emitirse desde el primer día del siguiente año.

En Guayaquil, la entidad tiene oficinas en las tres agencias del Registro Civil y en la Comisión de Tránsito del Ecuador (Chile y Cuenca), donde el escenario en las últimas semanas es el mismo: decenas de personas aglomeradas en busca de información o intentando acceder al trámite, del que solo les dan como alternativa esperar o que los directivos resuelvan la molestia.