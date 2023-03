Guayaquil sigue sumando casos de inseguridad y de secuestros en sus diferentes modalidades. La noche de este viernes 10 de marzo se registró un nuevo hecho que fue reportado a través de redes sociales.

Se trata de una periodista que narró en su cuenta de Twitter los momentos de angustia que vivió. “Esta noche viví dos horas terroríficas. Me hicieron secuestro exprés. Se me llevaron todo, hasta los lentes. Golpearon a un amigo que me acompañaba. Se identificaron como Tiguerones. A los contactos, perdí todo”, escribió la reportera Blanca Moncada en su red social.

Estimada @Blankimonki mi solidaridad y respaldo. He dispuesto al @MinInteriorEc que se contacte contigo para esclarecer este hecho. En este momento @PoliciaEcuador está realizando las investigaciones correspondientes. https://t.co/4KF7GHfLTV — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 11, 2023

Una vez enterado de esto, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, también a través de su cuenta de Twitter, se refirió a lo ocurrido. "Estimada @Blankimonki mi solidaridad y respaldo. He dispuesto al @MinInteriorEc que se contacte contigo para esclarecer este hecho. En este momento @PoliciaEcuador está realizando las investigaciones correspondientes", posteó el primer mandatario.

Moncada señaló que tiene la ruta de los ladrones en su Google maps y se preguntó: "¿Será que los identificamos con la ayuda de las supercámaras de la Corporación?”.

Según explicó Kléber Carrión, experto en seguridad y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), el escaso costo operativo es lo que estaría provocando que el secuestro se vuelva un delito en auge y común en Ecuador.