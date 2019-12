Octubre de 2015: el, en ese entonces, presidente Rafael Correa, ataviado de shorts negros y camiseta deportiva verde neón, recorrió en bicicleta la recién inaugurada Reserva Forestal Senderos del Parque Samanes.

Es la única forma de ingresar, con ropa deportiva. No importa si alguien va en jean o zapatos bajos. Si no es ropa para hacer deportes, no entra. “Por temas de seguridad se recomienda a los usuarios que asistan en ropa deportiva, ya que el sendero es rústico y, sino utilizan la vestimenta adecuada pueden sufrir accidentes”, explica Jilliam Paredes, directora de parques del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), a cargo del parque.

La procesión del Divino Niño en Durán atrajo a miles de devotos Leer más

“Sufrir accidentes”, es justo una de las primeras notificaciones que realiza el guardia que está en la entrada al sendero. Advierte que hay cuestas inclinadas y peligrosas, que ya antes otras personas se han accidentado y que se necesita de un equipo de seguridad para recorrer en bicicleta.

Pero quienes visitan este parque, que tuvo una inversión de 10.300.000,00 de dólares, no solo deben cuidarse de las cuestas. Como lo constató EXPRESO, en un recorrido, faltan bloques en el sendero adoquinado, hay barandales destruidos, rocas grandes que interrumpen el recorrido de la ciclovía y falta de letreros que ubiquen al usuario durante el trayecto.

Hay barandales que están destruidos. Cortesía

Esto, a pesar de que Inmobiliar informó que en el último cuatrimestre han reforzado los trabajos de pintura, arreglo de adoquines, hidrolavado y mantenimiento de duelas en las torres de avistamiento y puentes, reforestación de árboles frutales, limpieza de canales internos, poda de árboles y maleza en los siete kilómetros de senderos.

No obstante, las dos principales atracciones que tenía el lugar: un rocódromo para escalar y la posibilidad de hacer canopy, no están en funcionamiento. “Los equipos y las instalaciones se encuentran en mantenimiento para hacer una próxima reapertura ya que, por el uso, era necesario realizar estos trabajos para salvaguardar la seguridad de los visitantes”, informa Paredes en un comunicado.

Un alivio médico para ocho niños 'con piel de mariposa' Leer más

En el mismo, explica que para el mantenimiento de áreas verdes y bosques de la Reserva Senderos se destina un presupuesto anual de 26.000 dólares, aproximadamente. Detalla que hay servicio de limpieza, para lo cual se destinan 1.161 dólares al mes y, para la seguridad, son 3.089.

Hay cinco personas que laboran en el lugar, y sus funciones están distribuidas entre la limpieza, seguridad y supervisión. Ese sector del parque Samanes recibe, de lunes a viernes, a 400 personas; sábados y domingos, a 1.000 personas aproximadamente.

“Era muy bonito, pero no le dan mantenimiento, el Gobierno ha abandonado el parque en su totalidad”, comentó Lourdes Pacheco. Como el de esta usuaria, las quejas se replican y tienen dos palabras que se repiten: “descuido y abandono”. Quienes visitan la Reserva Forestal Senderos del Parque Samanes dejan constancia de su desencanto en las redes sociales, donde han compartido gráficas en las que consta el deterioro.

Era muy bonito, pero no le dan mantenimiento, el Gobierno ha abandonado el parque en su totalidad Lourdes Pacheco

​usuaria

Como la ciclovía es de tierra, el invierno también preocupa a los usuarios de la reserva. Según Paredes para la temporada lluviosa, que está por iniciar, hay un plan de contingencia que incluye la limpieza de canales internos, poda de árboles, control de maleza en los senderos y en la zona de ingreso, fumigación en exteriores.

El mismo Correa, que disfrutó en ese tiempo de un recién inaugurado parque, lo describió como “un área que comprende 7 kilómetros de ciclovía en senderos rústicos, un kilómetro de sendero peatonal y áreas de paisajismo, canoping, observatorio de aves, rocódromo, servicios básicos, baños y que pronto tendrá también áreas para picnic”. Aunque de eso, según la ciudadanía, ahora quede poco.

1.000 visitantes acuden, como promedio, durante los fines de semana al sendero.