Interagua reprograma los cortes de agua en vía a Daule para el 5 de octubre

A última hora Interagua anunció que reprogramaron la fecha de los cortes de agua que afectarían este viernes 4 de octubre a varias urbanizaciones de la vía a Daule y otros puntos del norte de Guayaquil. El horario de 06:00 a 22:00 se mantiene, no obstante, ahora la interrupción del servicio será el sábado 5 de octubre. Este cese temporal al flujo del líquido vital se mantendrá en las urbanizaciones anunciadas previamente, únicamente se dará un cambio de fecha.

Los sectores que experimentarán estos cortes son los siguientes: Urbanización Mi Lote, Villa Bonita (Etapa 1,3,4), Terranova, Bonavila, El Chorrillo, Ciudad Victoria, Ciudad de Dios, Realidad de Dios (todas sus fases), Sergio Toral 2 (todas sus fases), Monte Lindo 1.

La ciudadanía pide otro horario

Ante esta situación, la ciudadanía reclama que este cambio tuvo que haberse hecho, pero no solo de día, sino también horario.

“Están afectando a todos, si la decisión inicial ya nos parecía mala a todos los ciudadanos, esta es peor. Un fin de semana, cuando hay más gente en las casas ¿Quien toma estas decisiones? Ya estaban afectando a varios, ahora será a todos los que viven en la zona”, comenta Felipe Trujillo, residente de Villa Bonita

Asimismo, Daniel Franco, quien habita en Ciudad Victoria, comenta que si hoy ya esperaba gastar más de lo habitual, obligatoriamente tendrá que hacer un esfuerzo adicional por mantener alimentada a su familia este fin de semana.

"En mi casa tenemos cocinas de inducción, no hay ni agua ni luz, cocinar está fuera de nuestras posibilidades porque no hay como. Lo único que me queda es dejar agua y ver que se come mañana", comenta Franco.

