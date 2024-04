Intensa lluvia inundó la av. Barcelona, horas antes del partido por Libertadores

Una lluvia sorprendió a los guayaquileños en la tarde del jueves 25 de abril. A las 16:00, un fuerte aguacero empezó a caer sobre varios sectores del norte, sur y centro.

Entre estos últimos, en Urdesa, al norte, al cierre de esta nota periodística no se registraba ninguna vía inundada ni trancones. Así tampoco en sectores como Miraflores o Bellavista.

Sin embargo, en las inmediaciones del estadio Monumental, en la avenida Barcelona, un tramo de 500 metros se encontraba totalmente anegado, a menos de dos horas de inicio del partido de la Copa Libertadores en el que se enfrentan Barcelona S. C. y Sao Paulo.

En esta vía, varios comerciantes, tanto de camisetas, como de comida, buscaron lugares en los que cubrirse de la lluvia. Allí también se refugiaron hinchas que desde las 16:00 se encontraban en el estadio.

No obstante, los vehículos livianos y pesados continuaban circulando con precaución para no caer en huecos o provocar algún daño en el motor del mismo.

Comerciantes afectados parcialmente

Un vendedor de camisetas del equipo local, Gabriel Castro, manifestó que él sí se siente afectado por el temporal invernal.

“He perdido de vender aproximadamente unas 30 camisetas en este reto que ha empezado la lluvia”, dijo.

Sin embargo, Blanca Moscoso, comerciante informal de guatallarin, aseguró que a los hinchas y otros peatones los mueve la comida.

“He vendido como creía que lo haría. No he perdido clientes en lo que va de la tarde, igual yo me quedo hasta que se termine el partido”, comentó.

