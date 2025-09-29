Inseguridad en Guayaquil: se realizan más de 500 operativos en solo una semana

Se emitieron 1.706 alertas. Conoce los resultados de los operativos de seguridad realizados entre el 21 y 27 de septiembre

Las cámaras de seguridad colaboran con la labor de las autoridades.

Guayaquil atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de seguridad. Entre el 21 y el 27 de septiembre de 2025, se ejecutaron 517 operativos a cargo del Grupo de Apoyo a la Seguridad Ciudadana y de los Agentes de Control Municipal, con el respaldo de SEGURA EP. Estas acciones incluyeron desde controles en el espacio público hasta el refuerzo de la videovigilancia.

Detalles de los operativos de Segura EP

Los resultados no son menores: el sistema C5 GYE registró 1.706 alertas, evitó 179 delitos, dio seguimiento a 67 casos en apoyo a la Policía Nacional y entregó 342 videos a la Fiscalía con cadena de custodia.

Además, desde enero se han logrado 324 localizaciones de vehículos reportados y 1.607 atenciones prehospitalarias a cargo de paramédicos.

En el control del espacio público, los agentes municipales realizaron 2.293 operativos adicionales, mientras que unidades especializadas intervinieron en sectores como Urdesa, Kennedy, Puerto Santa Ana y Samanes.

En total, 145 personas fueron aprehendidas y entregadas a la Policía Nacional en lo que va del año. A esto se suman acciones de gestión de riesgos, con 229 kits de asistencia humanitaria entregados, y programas de prevención de violencia intrafamiliar, con 125 atenciones integrales y procesos de sensibilización comunitaria.

La percepción de inseguridad en ciudadanos se mantiene

Pese a las cifras, la percepción ciudadana sigue marcada por el temor. Habitantes de diferentes sectores aseguran que los números oficiales no alcanzan a reflejar lo que viven a diario. “Uno sale con miedo incluso de día.

En la esquina ya han asaltado varias veces y la policía nunca llega a tiempo”, comenta Luis Romero, comerciante del centro. En el norte, María Beltrán, madre de familia, sostiene que “los operativos se ven un rato, pero la delincuencia sigue igual; sentimos que los criminales siempre van un paso adelante”.

La contradicción entre resultados operativos y la realidad en las calles alimenta el escepticismo ciudadano. Si bien SEGURA EP asegura que estas acciones buscan “reconstruir el tejido social y garantizar la prevención de riesgos”, los habitantes insisten en que la ciudad requiere políticas más integrales, con énfasis en la prevención juvenil, el control del microtráfico y el combate frontal a bandas delictivas.

Seguridad. En Guayaquil, la inseguridad ha alcanzado niveles muy altos. Los ciudadanos piden el incremento de patrullajes por parte de la Policía. MIGUEL CANALES

