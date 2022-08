La informalidad se toma la calle Pedro Moncayo

Las aceras son invadidas por los comerciantes, en la calle Pedro Moncayo, centro de la ciudad. Ropa, zapatos, accesorios, incluso mascarillas a la venta, han sido colocadas en el piso de esta vía y hasta en las señaléticas y los separadores de buses.

Permisos ambulantes, una tregua con los municipales Leer más

“La bahía se extendió hasta fuera de sus límites y nadie dice o hace nada”, exclama Jorge Maldonado, de 70 años, quien recuerda las épocas de antaño cuando las calles del centro estaban inundadas del comercio informal. Asegura que poco a poco retrocedemos a estas fechas.

Luisa Zapata, quien cruza a diario por la zona, reporta que esta problemática es recurrente. “A veces me he parado a preguntarles por qué no intentan buscar puestos dentro de la bahía, pero saltan bravos a decirme que no me meta donde no me incumbe”, indica.

Reclama que ya ha comunicado a las autoridades de control de la situación, a lo que han respondido con que ya harán un recorrido por el lugar; sin embargo, siempre ve a los mismos vendedores. “Les informo, pero no hacen nada, y mientras tanto aquí hay dificultades para caminar”, anota.

Alexis Mejía, quien trabajó en los negocios que se levantan al pie de la acera, asegura que los informales se toman las entradas de los locales y cuando se les reclama, responden gritando que ellos también tienen derecho a trabajar. “No niego que merecen trabajar, pero nosotros también y ellos impiden el paso a nuestros clientes. La gente se incomoda. Así es imposible mantener la convivencia y trabajar”, concluye.