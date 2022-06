Hace apenas un mes, los habitantes de las calles García Goyena y Antepara colocaron sobre el paso peatonal que tienen de vecino, letreros que indicaban su rechazo a la obra. A la par enviaron una documentación a la Alcaldía en la que le pedían a la alcaldesa Cynthia Viteri que derrumbe la estructura que, advierten, no ha hecho más que darles problemas.

Que el puente es inseguro, que viven en él consumidores de drogas y delincuentes que agreden y roban a los pocos peatones que se atreven a cruzarlo; que el sitio huele mal, que está sucio y destruido; que está oscuro y sirve además de hotel de paso, son los argumentos que en repetidas ocasiones han dado las familias, sin que les hagan caso.

Frente a esta situación y el silencio de Viteri y de los concejales, quienes no se han acercado a hablar con los afectados, los residentes piden que las autoridades no sean más indiferentes a lo que está pasando. "Nos han ignorado por completo. Es insostenible esa situación. No hay razón para que ese elefante blanco inútil siga fastidiando la seguridad, el ornato y la salubridad y el valor de las propiedades de toda una comunidad. La indiferencia de la Alcaldía hacia el vecindario es un atentado a nuestras vidas", señaló el residente Carlos Rodríguez; quien cuestiona el quemeimportismo de la Municipalidad hacia este problema.

Almohadas y colchonetas están arrumadas y escondidas en diferentes puntos de la estructura. Christian Vinueza

Para él, al igual que el resto de habitantes y comerciantes que laboran cerca de la obra, que ha obligado a las familias a amurallar hasta sus terrazas para evitar que los delincuentes no brinquen hacia estos espacios; la labor de los concejales es inútil y la falta de amor hacia la ciudad y los ciudadanos es evidente.

"No les importamos. Hace un mes una comitiva entregó firmas, se colocaron letreros, se hizo bulla, y personal municipal apenas vino a barrer el puente y retirar las colchonetas y la ropa de los consumidores que estaba colgada en las barandas. Ahora los invito a que vengan de nuevo. Que venga la alcaldesa, que se atreva a pasar por el puente incluso de día, que de día igual aquí te matan. Que pregunte a los vecinos, que investigue y que hable con ellos. Que se entere de las necesidades que tenemos", agregó José Vélez, quien habita a escasas cuadras de la estructura.

Estos son los letreros que han sido colocados en la estructura y casas aledañas. Cortesía

Frente a esta situación, este Diario le consultó hace un mes al Cabildo por qué han hecho caso omiso del pedido, si le darán luz verde y por qué nadie se ha acercado a hablar con las familias; pero hasta entonces no hay respuesta al respecto. Mientras tanto, a esta Redacción siguen llegando las denuncias de como la existencia de la obra, no solo que afecta más a la movilidad, si no que afecta la convivencia. Y es que ahora, hasta los cables que se hurtan de las luminarias y los postes son quemados en el lugar, que además sirve de baño público.

"La semana pasada quise cruzar el puente porque no había allí nadie, pero me regresé. El olor y las heces fecales humanas resultaron insoportables. El puente denigra el peatón", alertó la ciudadana Soraya Robles.

En el sitio, a fin de obligarnos a usar el puente, hay murallas laterales, pero preferimos caminar más, no importa así estemos apurados. En el puente habita gente mala, armada, que consume, está ida y te lastima. Daniela Castro,

​ciudadana