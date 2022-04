Una vela colocada por Viernes Santo, que un huésped se olvidó apagar, sería la causa de un incendio que consumió en su totalidad al hostal John Lennon, ubicado en el área conocida como Nueva Montañita, zona sur del reconocido balneario, en la provincia de Santa Elena.

Johnny Limón, propietario del inmueble, aseguró que las pérdidas superan los ocho mil dólares. El local de construcción mixta (madera, caña y cemento) contaba con seis habitaciones. Por el feriado de Semana Santa todos los cuartos habían sido alquilados.

Según el reporte a la central de emergencia ECU 911, el hecho ocurrió a las 21:30 de este viernes 15 de abril. “Fue desesperante, los huéspedes que estaban aquí -cuando se produjo el fuego- alcanzaron a sacar sus pertenencias. Los que ya habían salido hacia el centro de Montañita lo perdieron todo, cuando regresaron se sorprendieron al encontrar las habitaciones quemadas”, narró Limón.

El negocio era de construcción mixta, lo que avivó el fuego. Joffre Lino

Una pareja conformada por un ciudadano español y una ecuatoriana, estuvieron entre las personas que vivieron momentos de angustia por el suceso. Entre gritos, estos alcanzaron a salvar sus documentos, pero no la maleta donde tenían sus prendas.

“Hoy, algunas personas van a ayudar con ropa y dinero para que ellos puedan regresar a Guayaquil. No puedo responder por lo perdido si yo también me he quedado en la nada. Me toca volver a empezar desde cero”, comentó Limón muy agobiado.

Aunque al lugar llegaron dos unidades bomberiles de Colonche y Manglaralto, el incendio les ganó la batalla. Las llamas arrasaron con todo. Los residentes de los alrededores donde se produjo la tragedia indicaron que la emergencia duró alrededor de dos horas y aunque todos quisieron ayudar para salvar algo del local, les fue imposible por la llamarada que se formó.