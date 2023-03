Guayaquil: El Inamhi pronostica lluvias ligeras y dispersas para este 9 de marzo

Tras la tormenta registrada la tarde y noche del 8 de marzo en Guayaquil, parece que llegará la calma. Al menos así lo pronostica el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - Inamhi, que alerta que para este 9 de marzo habrá lluvias ligeras y dispersas por la tarde y la noche.

"Lloverá, pero será de una forma leve, en comparación a lo registrado la noche anterior, que se complicó no solo por el invierno, sino por la subida de la marea y por la presencia del fenómeno Yaku, que se presenta en el mar peruano al frente de la costa norte y centro, y que evidentemente se ha sentido en Ecuador. Un fenómeno atípico que surge como resultado del calentamiento global", explicó a EXPRESO Boris Malavé, técnico del Inamhi.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en Guayaquil en la zona del aeropuerto se registró una precipitación de 93,5 milímetros y en la zona norte, de 150 milímetro de agua. Normalmente en marzo, según los datos históricos del instituto, se registran 315 milímetros, pero solo en la tarde y noche de ayer cayeron 150 en Guayaquil. Lo que equivale al 50 % de lo que debería llover en el mes.

Hubo sectores que tuvieron la acumulación de 150 litros por metro cuadrado.

No obstante, dijo Malavé, las precipitaciones continuarán. De hecho, hasta el 13 de marzo se prevé que llueva pero ya de una manera más fuerte, alertó.

Ayer, 8 de marzo, como publicó EXPRESO, a apenas una hora de haber empezado a llover la ciudadanía reportó que las vías que conducen a la Alborada, Álamos Norte , Samanes, Sauces y Los Vergeles, solo por citar algunas, estaban colapsadas y bajo el agua.

A través de videos enviados a esta Redacción, confirmaron que los primeros estragos ya habían empezado a darse. Hubo carros dañados, motocicletas que no arrancaron, tapas de alcantarillas que se levantaron sobre los chorros, como pasó en la Alborada, justo en el redondel que separa a los centros comerciales La Rotonda y City Mall, y por supuesto tráfico colapsado.

En la Francisco de Orellana, por ejemplo, hubo quienes permanecen atascados casi dos horas. En la Carlos Julio Arosemena, vía a la costa, la avenida Las Aguas y Las Monjas, pasó igual. "No había forma de pasar y era horrible. En serio, juraría que ese fue el peor aguacero que he vivido en mi vida. Esto fue una tormenta eléctrica. Vi rayos desde el auto... ¿Y las zanjas? Todos rebosaron. Ayer pudimos morir", indicó Paulina Mera, habitante de Samanes, una de las ciudadelas que aún sigue afectada. Allí la energía eléctrica no vuelve desde las 17:00 del 8 de marzo. Han pasado ya 17 horas.