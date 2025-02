El Inamhi pronostica lluvias para la noche de este 9 de febrero en Guayaquil

De la misma forma en que amaneció Guayaquil este 9 de febrero, se prevé que termine: con una lluvia ligera que no provocará inundaciones, pero sí refrescará el ambiente.

Según la publicación del Inamhi, compartida en sus redes oficiales, esta noche hay probabilidades de lluvia y la temperatura mínima será de 24 °C. La máxima llegará a 30 °.

Los paraguas, el accesorio fijo del día

"Esta mañana fui a votar con una garúa que, en lo personal, me vino bien. Guayaquil ha tenido días de calor extremo. La noche de ayer, 8 de febrero, en cambio, sentí una brisa deliciosa. Vivo en un cuarto piso, en pleno Malecón (centro de la ciudad), y no tuve ni necesidad de prender el aire acondicionado. Algo raro en las últimas semanas, ya que el calor ha sido agobiante en las noches. Ni con el aire acondicionado y el ventilador he logrado combatir el calor. Hoy salí a votar en el norte, llevé paraguas, pero por ratos ni lo utilicé", señaló Freddy Alvear, ciudadano guayaquileño.

#PronósticoNacionalEc | Domingo 9 de febrero de 2025: Cielo entre nublado y parcial nublado, lluvia y llovizna.

Advertencia #8 vigente. pic.twitter.com/XDfm5z65ki — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 9, 2025

En los alrededores de los colegios Aguirre Abad, Delfos, Javier y 28 de Mayo, solo por citar algunos nombres, los comerciantes aprovecharon también para vender el accesorio. "Cúbrase de la lluvia o del sol, tenemos paraguas de todos los precios. No se moje, que se viene El Niño", aseguró la comerciante Noraima Játiva, quien en los alrededores del Aguirre Abad vendía los paraguas entre 3 y 5 dólares, dependiendo del tamaño del accesorio.

En varios puntos de la ciudad, la lluvia obligó a los votantes a protegerse. Diego Erazo

Hoy, que los ecuatorianos se han volcado a sufragar, se pudo ver a decenas de votantes llevando como accesorio fijo un paraguas, pero también sombreros y protectores solares.

"Hay que estar prevenidos, con Guayaquil nunca se sabe qué pasará. Si lloverá o no, si nos dará insolación, si hará calor o frío, o si los rayos ultravioletas estarán en su máximo esplendor. Por eso llevo conmigo paraguas y bloqueador", aseguró Karina Layana, residente de Urdesa.

El nivel de radiación, otro factor a tomar en cuenta

Sobre los rayos UV, el Inamhi también pronosticó que el nivel de radiación será de 9 en la ciudad, catalogado como "muy alto".

Dentro de Guayas, el índice máximo de radiación será el mismo. Por lo que la entidad recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00, y protegerse el cuerpo con prendas de vestir adecuadas.

