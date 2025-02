Henry Kronfle: 'Hay tranquilidad, pero no confiamos en el CNE'

Sin la compañía de los líderes del Partido Social Cristiano (PSC), el candidato presidencial Henry Kronfle acudió a votar al colegio La Providencia, en el sur de Guayaquil, pasadas las 10:00 de este domingo 9 de febrero. Llegó a la Junta 9 junto a varios asesores, saludó a los miembros de mesa y procedió a votar. Levantó las papeletas para mostrar que había sufragado por los representantes de su partido en diferentes dignidades.

Antes de ingresar las papeletas al ánfora, agitó su brazo izquierdo y vociferó: "¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ecuador necesita un cambio, carajo! ¡Volvamos a tener presidente!".

Llamó la atención que no estuvo acompañado por los líderes del PSC, Jaime Nebot y Alfredo Serrano, ni tampoco por la candidata a la vicepresidencia, Dallyana Passailague.

Kronfle criticó al CNE y las encuestadoras

Luego de sufragar, realizó varios señalamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). "Hay tranquilidad en esta jornada, aunque no confiamos en el CNE después de lo que vimos, que fueron permisivos. Puede haber conflicto de interés entre la presidenta del CNE y parientes que puedan estar en funciones de Gobierno. No hubo un pronunciamiento claro ni actuaron de oficio, según el Código de la Democracia, cuando no se pidió licencia para que el presidente candidato pueda hacer la campaña", expresó Kronfle.

El expresidente de la Asamblea Nacional también habló sobre las encuestadoras que, según señaló, han intentado polarizar las elecciones. "El pueblo es sabio, al pueblo no se lo puede engañar con encuestadoras, el pueblo va a dar su veredicto y van a ver ustedes que vamos a estar en la segunda vuelta electoral", manifestó el candidato.

Dijo que el cariño de la gente es lo que más va a guardar del periodo de campaña y que espera una mayor presencia de asambleístas por el PSC para el siguiente periodo legislativo.

