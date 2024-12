Impuesto vehicular Guayaquil: ¿Por qué no se cobró en la administración de Viteri?

Los conductores de vehículos se oponen al cobro, consideran que es injusto que "cuando aún no se solucionan problemas viales como el tráfico", se esté pensando en cobrar una nueva tasa.

El primer debate de ordenanza que regula el cobro del impuesto a los vehículos en Guayaquil ha suscitado un debate intenso en el Concejo Cantonal el jueves 19 de diciembre de 2024. En la cita, la concejal Emily Vera argumentó que la medida busca optimizar la gestión financiera del cantón y mencionó que antes esta tarea era realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), pero desde 2021, la responsabilidad pasó a los Municipios.

Según la edil, por motivos que aún se desconocen no se realizó el cobro. Esta vez, el pago so lo hará a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Implicaciones de la nueva gestión del cobro

Como publicó EXPRESO el pasado 19 de diciembre, Manuel Salvatierra, gerente actual de la ATM, hizo hincapié en que la gestión anterior, bajo el mando de Cynthia Viteri, "dejó irresponsablemente de cobrar este impuesto, por lo cual surge la necesidad de regularizar los cobros de los años anteriores y de ejecutar una cobranza actual". Según Salvatierra, el cobro anual del impuesto arrancará a partir del 15 de enero de 2025.

Hecho. De acuerdo con lo que establece la ordenanza, a partir de 2025 los ciudadanos deberán cancelar el impuesto correspondiente a ese año como requisito para iniciar el trámite de revisión técnica vehicular.



Silencio por parte de las autoridades

obre por qué no se cobró el impuesto en esos años, ni la ATM ni el Cabildo ni los concejales que son parte hoy del Concejo y ejercieron el mismo rol en la administración anterior se pronunciaron hasta la publicación de esta nota.

Tampoco dijeron si emitirá una sanción para la entonces alcaldesa y, de ser así, de qué tipo será y quién estará a cargo de cobrarla. En sus cuentas oficiales, Viteri no se ha referido al caso.

La ATM confirmó que se cobrarán los impuestos no cobrados en la administración anterior por 4 años. Frente a ello la ATM analiza los mecanismos de cobro que causen el menor impacto posible en la economía de los ciudadanos, además de la remisión de intereses y recargos generados en esos años.

Aquiles Álvarez también reacciona

Durante la sesión de Concejo del pasado 19 de diciembre, Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, intervino en el debate argumentando la legalidad de la medida, pero reconociendo la necesidad de abordar las deudas de manera justa: "Hay que entender que es por ley, pero busquemos la forma de que los años que no se han cobrado no se mezclen con 2025; no impactar cobrando de una vez los cuatro años. Creo que debemos dividirlo por ley y mesas técnicas porque, ojo, tampoco es culpa del ciudadano", admitió Álvarez.

Finalmente, este punto del día, fue aprobado por la mayoría del Concejo.

