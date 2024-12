Impuesto a vehículos en Guayaquil desata controversia: 4 años de deuda 

"No se recaudaron desde el 2021 al 2024", asegura el Municipio. La ATM cobrará a partir del 15 de enero 2025

El primer debate de ordenanza que regula el cobro del impuesto a los vehículos en Guayaquil ha suscitado un debate intenso en el Concejo Cantonal el jueves 19 de diciembre de 2024. En la cita, la concejal Emily Vera argumentó que la medida busca optimizar la gestión financiera del cantón y mencionó que antes esta tarea era realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), pero desde 2021, la responsabilidad pasó a los Municipios.

Sin embargo, "por motivos que desconocemos no se realizó y con esta ordenanza vamos a hacerlo a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)", explicó Vera.

Manuel Salvatierra, gerente actual de la ATM, quien detalló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tendrán diversas fuentes de financiamiento. Reveló que la gestión anterior, bajo el mando de Cynthia Viteri, "dejó irresponsablemente de cobrar este impuesto, por lo cual surge la necesidad de regularizar los cobros de los años anteriores y de ejecutar una cobranza actual". Según Salvatierra, el cobro anual del impuesto arrancará a partir del 15 de enero de 2025.

Reacciones y propuestas del Concejo Cantonal

La noticia no tardó en generar reacciones entre otros concejales como Nelly Pullas, Cynthia García y Ana Chóez, quienes sugirieron que se deberían establecer mesas de trabajo para abordar la situación de las deudas acumuladas.

Aquiles Álvarez también reacciona

Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, intervino en el debate argumentando la legalidad de la medida, pero reconociendo la necesidad de abordar las deudas de manera justa: "Hay que entender que es por ley, pero busquemos la forma de que los años que no se han cobrado no se mezclen con 2025; no impactar cobrando de una vez los cuatro años. Creo que debemos dividirlo por ley y mesas técnicas porque, ojo, tampoco es culpa del ciudadano", admitió Álvarez.

Finalmente, este punto del día, fue aprobado por la mayoría del Concejo.

