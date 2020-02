Hombres graban video sexual en La Perla

Un video en el que se observa a dos hombres participando en actividades sexuales en La Perla, juego mecánico localizado en el Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil, se difundió en redes sociales como Twitter y WhatsApp.

El clip lo grabaron dos jóvenes de nacionalidad venezolana junto a uno guayaquileño, la tarde del viernes 14 de febrero de 2020, para su publicación en un canal de contenido para adultos que los extranjeros tienen en la web.

Captura de imagen del video sexual, que fue grabado en La Perla el viernes pasado. Cortesía

“Venimos a Guayaquil y teníamos que hacer un video en uno de los sitios populares”, dice uno de ellos en el audiovisual, que se ha viralizado en distintas plataformas.

“Cuando me enviaron el video, me quedé estupefacto. A pesar de ser una persona de mente abierta, hay cosas que no comparto como esta producción. Ellos estuvieron en uno de los lugares mas visitados del Malecón y el mensaje que se está difundiendo es que ‘vengan y hagan lo que quieran’ y eso no es así”, comentó Mario Naranjo, productor de televisión , quien tuvo a su cargo el programa Jarabe de Pico por varios años en Teleamazonas.

“La Perla es un lugar público y es un sitio familiar. Veo que se han perdido los valores”, añadió.

En el video, con imágenes son sexualmente explícitas, uno de los jóvenes venezolanos da detalles sobre la grabación. “¿Será que se puede hacer algo arriba...?”, dice antes de subir a un cubículo de La Perla.

La mañana del lunes 17 de febrero de 2020, este diario se contactó vía WhatsApp con Pablo Dicindio, encargado de la administración de la rueda moscovita, para conocer los mecanismos de control a los usuarios de la noria; pero indicó que estaba en una reunión y que no podía atender la entrevista. “Más tarde lo llamo”, indicó.

Esta no es la primera ocasión en que se registran imágenes con escenas sexuales en La Perla. El año pasado, una grabación de una pareja también se viralizó en las redes sociales.