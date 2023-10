Guayarte anuncia su retorno sin el detalle de sus pendientes

Antes de diciembre, Guayarte volverá a la ciudadanía. Esa fue la promesa del alcalde Aquiles Álvarez. Después de pasar tres meses cerrada, esta plaza exhibe un cartel que está colgado en los exteriores de sus instalaciones, por la avenida Carlos Julio Arosemena, y anuncia su reactivación. “Guayarte regresa a los guayaquileños próximamente”, se lee.

Así lo anuncia el Cabildo, pues el cierre de esta plaza se dio tras detectarse una serie de irregularidades, como una deuda de 266 mil dólares que mantenían algunos locales, además de problemas ambientales, carencia de permisos de operatividad por parte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entre otros problemas reportados.

EXPRESO dialogó con Álvarez, quien además de anunciar que el retorno de la plaza se dará antes de diciembre, informó que este mismo retorno será por fases, siendo la reactivación del área comercial lo primero en retomarse.

Oferta Se mantendrán varios locales que ya estaban asentados en la plaza, pero también nuevos espacios de comercio.

“Esto es para no afectar más a las personas con locales, que es lo que más nos preocupa, reactivar la zona y poco a poco las otras etapas”, dijo el burgomaestre. Añadió que los problemas en cuanto a los permisos de operatividad y la estructura, que está por caerse, es lo que se ha trabajado en el tiempo que ha estado cerrada la plaza.

Cuando se le consultó sobre las pérdidas que se han generado durante el cierre de Guayarte, argumentó que abierto o cerrado, la plaza igual no les generaba ganancias, sin entrar en detalles de las pérdidas generales que han tenido desde julio.

Debe dejar de verse al arte como un adorno y tratarlo como una profesión. Se necesita una organización en cada evento y no dejarlo a la improvisación.

Sebastián Monsalve, gestor cultural



El Municipio sostiene que busca incluir actividades artísticas, culturales e incluso deportivas en este proyecto, por medio de la ciudadanía y sector privado. Sin embargo, el incorporar e impulsar el arte y cultura en la plaza, que fue concebida para promover ambas áreas, es una temática que esta administración no detalla en su ruta de trabajo.

“La meta es potenciar este tipo de actividades en el espacio público de Guayarte, de manera que haya una relación 50 - 50 entre lo artístico y lo cultural, para superar un modelo que convirtió a la plaza en un patio de comidas”, explicó el Cabildo en un pronunciamiento escrito.

Necesitamos un espacio cultural y de encuentro para todos, jóvenes y adultos. De conciertos, microteatro, concursos de arte, clases de baile y pintura, etc.

Michelle Gaibor, ciudadana



Este Diario solicitó una entrevista para conocer más detalles sobre las causas por las que cerró la plaza, si han solventado la deuda, conseguido todos los permisos y el plan de manejo del espacio, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó la cita con el funcionario a cargo del tema.

El gestor cultural Sebastián Monsalve considera que uno de los principales puntos que deben estar claros es que el arte no es un hobby, sino una profesión.

266.356 dólares deben 54 locales de la Plaza Guayarte a la actual administración.



“Para que el proyecto tenga éxito, primero es necesario un presupuesto que no sea una partida de seis meses, sino una partida prevista y que se ejecute y organice anualmente. Esto debe ser hecho desde un ambiente profesional, no como un hobby, de moda o un rato”, argumenta.

Opina que los organizadores de la plaza deben tratar a los artistas como trabajadores. “Se debe planificar cada una de sus actividades, presupuestos, contenidos que vayan a tener en el año, y no dejar todo como una improvisación, cosa que siempre se da en el resto de museos y espacios culturales del país”, acota Monsalve, para que en esta plaza no vuelvan a ocurrir las mismas falencias.

Ahora, la ciudadanía queda a la espera de que no se repitan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entre los varios pedidos que han hecho los guayaquileños a la nueva administración está el brindar más seguridad, organizar ferias de emprendimientos de arte, exposiciones, más espacios verdes, dinamismo con el comercio y eventos que incentiven la visita. Pero la principal solicitud es la correcta incorporación del arte.

Se debe impulsar no solo a los artistas ya posicionados, también aquellos proyectos emergentes que necesitan apoyo. Deben velar por la valoración del arte.

Fernando Cevallos, ciudadano



“Necesito que Guayarte por fin exponga arte. No que sea solo un comedero más de la ciudad. Para eso, me voy a otras plazas comerciales con más ofertas y donde no se ven tan vacíos como en esta plaza”, reclama Alberto Quesada.

“Cada cierto tiempo han hecho eventos, como conciertos, pero le bajan el volumen porque a los restaurantes les molesta que choque con la música que ponen en sus locales, que más se escucha el grito del público que del cantante. Se le dio demasiada prioridad al comercio”, comenta la ciudadana Nicole Argüello. Ante eso, confiesa que optó por no ir a ese espacio, pues la premisa de arte que debía ofrecer nunca fue cumplida. Por ello, ahora espera que el panorama sea distinto.

“Un espacio cultural y de encuentro para todos. De conciertos, microteatro, concursos de arte, clases de baile, pintura, etc. Donde tanto jóvenes como adultos se sientan llamados a participar”, pide Michelle Gaibor.

Asimismo, Fernando Cevallos espera que esta vez sí se dé espacio a los artistas emergentes. “Deben velar por la gestión responsable y valorada del arte, más que de la comercialización”, puntualiza.

