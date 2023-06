Ahora es el turno para el ciudadano. Luego de que el actual alcalde, Aquiles Álvarez, diera a conocer durante la presentación de un video sobre cómo heredó el Municipio, previamente administrado por Cynthia Viteri y en el que lanzó calificativos como “desastre”, “mala planificación financiera” o el sorprendente anuncio que Guayarte no tenía ni permisos del Cuerpo de Bomberos y se la cerraría para una reestructuración; Diario EXPRESO le pregunta a ciudadanos si esperaban que la situación sea, como lo dice, tan calamitosa o desastrosa.

En los proyectos de la administración de Cynthia se vieron otros intereses. Lo que ha habido más es cuestionamientos, como el caso de vallas, quedaron denuncias y no culpables.

Las opiniones se dividieron, aunque en su mayoría -casi todos- mencionaron que en la época de Viteri hubo más “cuestionamientos que obras”. Mientras que a la actual gestión le solicitan atender aquellos temas que los mantienen preocupados; ya sea la inseguridad, la falta de mantenimiento a las áreas verdes, calles y que exista una mejora al alumbrado.

Uno de ellos es Galo Ruiz, residente de la Alborada. Argumentó que siempre se aguardan las acciones del alcalde de turno a favor de mejorar la ciudad y, ahora que el mayor pedido es frenar la ola delictiva. Es por esto que, manifestó, en vez de ver “quién hizo mejor o peor”, urge trabajar en esto ya que al final es el ciudadano que “paga los platos rotos”. “El tema es que todo el mundo apoye y meta el hombro para que la ciudad mejore, para todos. Si alguien hizo mal de la administración antigua, que en esta se mejore... ahí, de alguna u otra forma, se ve la diferencia”, agregó.

Radiografía. Habrá un segundo informe en el que se abordará la situación de empresas y fundaciones; y el último se presentará al día 90 de la gestión de Álvarez.



Desde Mucho Lote 2, Luis Tomalá, residente, opina que la situación de la ciudad sí es como lo ha señalado Álvarez. “Esto se evidenció en la falta de obra pública en unos sectores y la deficiente ejecución de las mismas en otros. Sin duda fue evidente que la anterior administración no escuchó las necesidades reales de la ciudad, o no quiso escuchar”, comentó.

Una crítica similar soltó Lenin Mora, trabajador, quien se lamentó que en la antigua Alcaldía, a su juicio, “no se vieron obras” y se lamentó que la ciclovía “no funcione”. “Nunca hay culpables, todo queda en cuestionamiento; el manejo de parques, áreas verdes... A Guayarte, por ejemplo, nunca se le dio el tratamiento”, contó.

Queremos mejoras, no hay que bajar el tema de inseguridad; más bien debe preocuparse en vez de ver quién hizo mejor o peor porque al final quien paga los platos rotos es el ciudadano.

Era así una parte por la pandemia, la inseguridad, pero también por la mala administración anterior. Pero que eso no sea excusa para que Aquiles en 6 meses o 1 año no haga cambios.

Joffre Andrade, estudiante universitario, puntualizó que aún es “muy temprano” para emitir comentarios en torno a la administración actual. Prefiere darle un poco más tiempo, pero le agradó la idea de que Guayarte cierre y regrese a sus raíces. “Tuvo bastante acogida cuando había eventos, incluso se puede hacer un centro turístico”, recomendó el joven.

Para quien también le parece calamitoso el ambiente de la ciudad es a Carol Barcia, quien se quejó sobre el estado de la infraestructura de la urbe. “En el periodo de Cynthia (Viteri) las calles quedaron pésimas y muchos lugares turísticos se han perdido, como el caso de Guayarte o el Malecón 2000, pues ella tuvo un tiempo larguito y debió arreglar los sectores turísticos. Guayaquil es una ciudad grande, pero no tenemos tantos lugares de recreación”, detalló.

Hay días buenos y días malos; tan malo tampoco lo he visto. Sobre la plaza Guayarte he escuchado de que se la reestructuraría, aún no sé el fin y genera incertidumbre.





Luisa Cedeño

ciudadana