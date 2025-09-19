Guayaquil lanza plan urbanístico para su centro histórico vacío y en crisis

El Municipio de Guayaquil socializa plan urbanístico para el centro este sábado y domingo

En los últimos años, el centro de Guayaquil ha perdido dinamismo y se evidencia que cada vez menos personas residen en la zona y la mayoría de negocios cierran a las 17:00, lo que deja al casco histórico envuelto en falta de interacción y con un alto nivel de inseguridad.

Para revertir esta situación, la administración municipal, liderada por Aquiles Álvarez, anunció que este sábado 20 y domingo 21 de septiembre realizará una jornada participativa a través de la Dirección de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (DUMCE). El objetivo es socializar el plan urbanístico “Tu centro, el barrio de todos”.

Guayaquil busca revitalizar 60 hectáreas del centro con nuevo plan urbanístico

El proyecto busca revitalizar 60,53 hectáreas del casco central, que abarcan 90 manzanas entre las calles Jacinto Morán de Buitrón, Francisco Xavier Aguirre y Abad, el Malecón Simón Bolívar y la Av. Chimborazo.

La actividad se desarrollará en el antiguo Club La Unión, donde se espera la participación de 350 residentes y propietarios en cinco mesas de trabajo. Allí se presentará el plan y se recogerán aportes ciudadanos que se integrarán en una nueva ordenanza municipal.

Municipio de Guayaquil presentará proyecto para recuperar el casco histórico. Cortesía

“Esta normativa fomentará desarrollos residenciales, mixtos y comerciales, impulsando la revitalización del capital patrimonial, arquitectónico y funcional del corazón de la ciudad”, señaló el Municipio en un comunicado. En agosto, la Alcaldía ya sostuvo diálogos con empresarios y representantes del sector inmobiliario.

Centro de Guayaquil: realidad y desafíos

Sin embargo, un levantamiento de información realizado con estudiantes de la ESPOL reveló que el 45% de los predios en la zona están en condición regular, el 10% en mal estado y el 12% de las edificaciones deshabitadas. Este diagnóstico refleja tanto el potencial del casco central como los riesgos de deterioro y subutilización.

La apuesta del Municipio es que con este plan se logre atraer visitantes y nuevos habitantes, dando vida nuevamente al centro histórico de Guayaquil.

