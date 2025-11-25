Guayaquil: ¿Cuáles son los actos indebidos que llevaron a cierre de piscina con olas?

La piscina con olas del Batallón fue cerrada tras incidente inesperado que obligó a ejecutar un mantenimiento de emergencia

La piscina con olas se encuentra en el Batallón del Suburbio.

La piscina con olas de Guayaquil, ubicada en el Batallón del Suburbio, fue cerrada el pasado fin de semana debido a un mantenimiento de emergencia, informó la Fundación Guayaquil Siglo XXI. La entidad explicó que la decisión se tomó el domingo 23 de noviembre tras registrarse actos indebidos por parte de algunos usuarios.

De acuerdo con una fuente municipal consultada por EXPRESO, el hecho que provocó el cierre estuvo relacionado con que una persona hizo sus necesidades dentro de la piscina, lo que obligó a interrumpir las actividades para proceder con una limpieza profunda y mantenimiento especializado.

La Fundación señaló en un comunicado que “se están realizando labores de limpieza y mantenimiento para restablecer las condiciones adecuadas de uso y seguridad”, resaltando que este tipo de incidentes afecta el normal funcionamiento del espacio recreativo.

"Agradecemos la comprensión y exhortamos a todos los usuarios a mantener un comportamiento responsable y respetuoso dentro de las instalaciones", cerró el comunicado.

¿Cuándo reabre la piscina con olas del Batallón del Suburbio?

Asimismo, la entidad confirmó que el espacio volverá a estar operativo este jueves 27 a las 10:00, cuando se espera que la piscina con olas retome su funcionamiento habitual para los visitantes.

Cabe recordar que el Municipio confirmó que el proceso de liquidación de la Fundación Siglo XXI comenzará el 15 de diciembre de 2025, cumpliendo un cronograma establecido.

Según el oficio, las competencias de la Fundación Siglo XXI “están siendo transferidas vía ordenanza”:

Parques acuáticos y áreas verdes pasarán a Parques EP.

Regeneración urbana será asumida por la Dirección de Obras Públicas.

El Municipio aseguró que la liquidación “avanza según lo establecido en el cronograma”, y que el proceso busca ordenar responsabilidades y eliminar duplicidad de funciones dentro de la estructura municipal.

Informamos que al momento nos encontramos realizando mantenimiento de emergencia en la Piscina de Olas ubicada en el Batallón del Suburbio para asegurar un espacio óptimo para quienes la visiten, por lo que hoy se encontrará cerrada. Los esperamos desde el jueves a las 10h00. pic.twitter.com/2re6YpLnaJ — Guayaquil Siglo XXI (@gyesigloxxi) November 23, 2025

