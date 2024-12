Un nuevo año en medio de crisis: consejos para enfrentar el 2025

El 2025 se presenta como un año desafiante para los ciudadanos de Ecuador. La violencia creciente, los apagones frecuentes y la incertidumbre económica han marcado un panorama desolador para muchas familias. En Guayaquil, epicentro de gran parte de estos problemas, la sensación de inseguridad y vulnerabilidad se ha instalado en la cotidianidad de los ciudadanos, quienes intentan adaptarse y resistir.

El incendio que marca a la Bahía de Guayaquil cada diciembre Leer más

Juan Cando, psicólogo clínico y catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, reflexiona sobre el impacto emocional que estas situaciones generan en los ciudadanos. "La inseguridad marca la vulnerabilidad y deja al ciudadano expuesto. Esto genera muchos estragos en nuestro día a día: dejamos de hacer cosas, evitamos actividades que antes eran habituales, y muchas veces permanecemos más tiempo en casa por temor", afirma.

RELACIONADAS Familia en angustia tras más de un mes del secuestro de un hombre

Cando enfatiza en la importancia de no normalizar estas circunstancias. "Debemos cuestionar qué nos ha llevado a cambiar nuestra rutina y buscar ayuda profesional para desarrollar herramientas que nos permitan sobrellevar estas situaciones. La salud mental es clave, así como recurrir a actividades que nos den sentido y estabilidad en medio de la crisis", alega.

Por su parte, Luiggi Sáenz de Viteri, psicólogo, resalta la necesidad de mantener expectativas realistas para el nuevo año. "No podemos pensar que un falso optimismo solucionará todo de golpe. Es fundamental construir resiliencia, conectar con amigos y familiares, y recordar los valores esenciales que nos han sostenido", señala. Además, subraya la importancia de fortalecer hábitos saludables, no solo en lo emocional, sino también en lo físico y financiero. "El 2024 fue un año retador, y valorar lo positivo de haber afrontado esas crisis puede ser una herramienta poderosa para empezar el 2025", concluye.

Atrapados sicarios involucrados en hechos delictivos en Pascuales Leer más

La voz de los ciudadanos: enfrentar la incertidumbre

Para algunos guayaquileños, el inicio de un nuevo año está lejos de ser esperanzador. Mario Torres, un comerciante del centro de la ciudad, confiesa que siente miedo al salir a trabajar. "Cada día me levanto pensando si volveré sano y salvo a casa. La inseguridad no da tregua, y la falta de luz nos deja más expuestos a los robos". Sin embargo, Mario mantiene una actitud resiliente: "No me puedo rendir. Tengo una familia que depende de mí, y eso me da fuerzas para seguir adelante", menciona.

Por su parte, Alejandra Díaz, madre de dos adolescentes y residente en el norte de Guayaquil, comparte su preocupación por el futuro de sus hijos. "No es solo la violencia; los apagones también afectan su educación. No podemos planificar nada porque no sabemos cuándo nos quedaremos sin luz. Pero trato de enseñarles que, aunque la situación sea difícil, debemos ser fuertes y buscar soluciones juntos".

Un llamado a la acción

Tanto los especialistas como los ciudadanos coinciden en que enfrentar el 2025 requiere un enfoque práctico y emocional. Buscar apoyo en la familia, la comunidad y los profesionales de la salud mental es fundamental para adaptarse a la incertidumbre. Como señala Cando, "es crucial no permitir que la crisis nos paralice, sino transformarla en una oportunidad para reflexionar y crecer".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!