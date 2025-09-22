Guayaquil avanza con equidad y desarrollo económico

El Municipio de Guayaquil impulsa una intervención estructural en La Bahía para mejorar su infraestructura

La Bahía se transforma para ofrecer espacios más seguros, accesibles y dignos.

Bajo el liderazgo del alcalde Aquiles Álvarez, inició la intervención integral en La Bahía, el eje comercial más representativo de Guayaquil. Esta obra contempla mejoras clave en infraestructura que beneficiarán directamente a más de 4.000 comerciantes, brindándoles espacios más seguros, ordenados y adecuados para ejercer sus actividades diarias.

La obra es ejecutada por la Fundación Guayaquil Siglo XXI en conjunto con la empresa pública Segura EP, y abarca trabajos como pintura de portones, renovación de cubiertas, reparación de drenajes y cerramientos, entre otras acciones claves para la recuperación y modernización del área.

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde Aquiles Álvarez resaltó la importancia de esta intervención para el dinamismo económico de la ciudad:

“La Bahía es el corazón comercial de Guayaquil, la necesitamos que siempre esté bien”, afirmó el burgomaestre, y agregó con énfasis: “¡Que Dios nos bendiga a todos, vamos a trabajar!”

La Bahía renace para fortalecer a sus comerciantes

Esta transformación busca no solo mejorar la imagen urbana del sector, sino también fortalecer la seguridad, accesibilidad y condiciones de trabajo para miles de comerciantes, consolidando así el compromiso del Municipio con el desarrollo económico y social de la ciudad.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!