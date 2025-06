Guayaquil bajo ataque: tres atentados con explosivos en una sola noche

La Bahía y el sur de la ciudad fueron blanco de explosiones. El alcalde no hizo su enlace radial, pero sí escribió en X

Guayaquil vivió una noche de extrema violencia entre el martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de junio. La primera explosión ocurrió en la popular zona de La Bahía, pasada las 22:30, y causó daños estructurales en al menos cinco locales.

Posteriormente, se reportaron dos nuevas detonaciones con explosivos en el sur de la ciudad: una a las 00:54 en la calle 20 y Argentina, y otra a la 01:00 en la calle 22 y Sedalana.

Pese a la gravedad de los hechos, el Municipio de Guayaquil, hasta las 8:30 de este miércoles, no ha emitido declaraciones oficiales. El alcalde Aquiles Álvarez, quien tenía previsto un enlace radial, no lo realizó y no se informó el motivo. Solo publicó en su cuenta de X que el martes se reunió el Consejo de Seguridad.

“Desde Segura EP colaboramos con la Policía Nacional en las investigaciones correspondientes. Hace unas semanas ya nos reunimos con comerciantes de La Bahía para abordar la creciente inseguridad en la zona, y advertimos oportunamente a las autoridades competentes sobre esta problemática”, expresó el alcalde.

Los atentados han despertado preocupación e indignación entre los ciudadanos, quienes reclaman respuestas y soluciones sostenidas. La reiteración de estos ataques revela una profunda crisis de seguridad que exige medidas urgentes.

