Moisés Quinde, la pasión de servir y emocionar a los demás

Comenzó desde muy pequeño junto a sus progenitores atendiendo a los clientes de un pequeño negocio familiar, una picantería, donde aprendió mucho, sobre todo de su padre, a quien describe como un hombre atento y paciente, y quien además le inculcó la pasión por servir a los demás.

Hoy, a sus 39 años, la vida de Moisés Quinde ya no es igual. Atrás quedó ese pequeño negocio familiar. Ahora su trayectoria y el amor por su trabajo lo han llevado a vivir múltiples experiencias, entre esas trabajar como asesor gastronómico para uno de los restaurantes más conocidos de La Puntilla: La Doña, donde es considerado todo un personaje.

No hay quien se olvide de él si ha recibido su servicio. Los comensales de aquel concurrido restaurante siempre recuerdan su amabilidad y su buena vibra, algo que, Moisés cuenta, es parte de su forma de ser. “Me gusta que el cliente se sienta completo en todo… saber que ha probado una excelente comida o que se ha reído un poco”, menciona.

Claro está que para eso, dice, no es cuestión de solo sonreír. Moisés también se toma su tiempo para analizar al cliente y su perfil. “Me gusta estudiar un poco la parte psicológica a través de su mirada, a través de su comportamiento y así saber qué tipo de cliente tenemos”, detalla.

No obstante, no siempre esa labor ha sido sencilla, se ha encontrado con clientes “difíciles”, a los que complacer evidentemente no ha sido fácil, pero tampoco una misión imposible. “Al final, cuando logras empatizar con ellos, te vuelven a buscar y esa es la satisfacción más grande: el servir y el poder bridar absolutamente todo”.

Pero todas esas cualidades que lo rodean y que lo han llevado a destacarse en su vida profesional no han sido producto solo de la experiencia. Moisés, quien ve su trabajo más como una profesión que como un oficio, es un apasionado por el conocimiento y el aprendizaje, lo cual lo ha llevado a buscar constantemente formas de seguir preparándose y creciendo.

No es para menos que ese entusiasmo y determinación le permitan incluso ir más allá. Desde hace ya algunos años comparte sus conocimientos con otros, a través de talleres y charlas, donde busca ‘inyectarle’ a sus alumnos la pasión por dar un buen servicio, porque piensa que todo negocio sería mucho más próspero si tuviera el ímpetu por brindar una buena atención a sus clientes.

Su pasión por lo que hace es tanta que se perfila a un cargo administrativo en un nuevo restaurante que abrirá en los próximos meses sus puertas en el exclusivo complejo de Plaza Lagos en Samborondón.

Claro está que para ello -como siempre lo ha hecho- se ha preparado arduamente y ahora decidió cruzar fronteras hasta llegar a México, donde junto a grandes profesionales, recibe una capacitación en gerencia hospitalaria, procesos y estándares para una buena manipulación de alimentos.

Moisés está enfocado en seguir creciendo. Se considera una persona joven que aún tiene mucho potencial por explotar y transmitir, potencial que también quiere heredarles a sus hijas, a quienes describe como su mejor regalo y su motor para seguir adelante.