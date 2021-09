Giovanni Norero y Bruno, el popular dúo que se pasea por Samborondón

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Hay un atractivo perro que gana fama por sus recorridos a bordo de una moto Royal Entirely, classic 500, por la calles de La Puntilla, de la vía a Samborondón. Viste chaqueta y gafas para sol. Se trata de Bruno, un gran danés que, parado, mide 1.70 metros.

Su peculiar estilo es el mismo que el de su dueño: Giovanni Norero, un docente universitario, quien es el que conduce el clásico medio de transporte y el que involucró a Bruno, desde temprana edad, en la afición por los recorridos en motocicleta.

Juntos suelen dar paseos en la vía a Samborondón, cerca de su casa, sin el más mínimo intento de pasar inadvertidos. Las personas los observan desde las aceras, les toman fotografías, les hacen videos; los conductores les aplauden y los saludan. Son una 'sensación'.

“Compré la moto, en el mismo tiempo en el que me hice cargo de Bruno. Él fue el único macho de siete cachorros que tuvo la perra de mi familia. Bruno nació en diciembre de 2018”, le cuenta a EXPRESO, Giovanni de 39 años de edad, mientras posa junto a su mascota para unas fotos.

Bruno tiene una presencia bastante imponente, pero una actitud muy amigable. Cada vez que Giovanni recibe una visita en casa, la mascota corre a la puerta para ser el primero en saludar, así como se apresura cada vez que escucha el rugido de la Royal Entirely y se ubica para que lo preparen con el arnés para salir de paseo.

“Cuando compré la moto, adherí un carrito a ella para ubicar ahí a Bruno. A medida que ha ido creciendo, he tenido que hacer cambios para que siempre vaya seguro. A él le encanta salir a pasear en la moto y no ha sido una carga, incluso, cuando debo hacer giros en la vía, Bruno también hace el giro y así me ayuda a la estabilidad al manejar”, detalla.

Si bien los recorridos son frecuentes, demoran minutos, cuenta Giovanni, porque su mascota va sentada y aunque disfruta de la brisa y vista del ambiente, por estar sentado tiende a cansarse.

Pero la popularidad de Bruno no solo crece en la vía a Samborondón, sino que también en las redes sociales. Es que como las personas aman observar a esa amigable mascota con rebelde estilo, Giovanni le creó a Bruno su propia cuenta de Instagram llamada ‘bikerdane’.

“Le creé su propia cuenta para que la gente pueda encontrarlo directamente en las redes y tenga su propio contenido. Ahorita ya tiene más de 900 seguidores”, detalla, mientras se deja acariciar por Bruno.