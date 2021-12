Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Luego de ser campeona nacional en escalada, y partiendo del mundo de la fotografía, en un escritorio dentro de su habitación, Josabeth Minchala, o ‘Josa’ como la llaman la mayoría de sus conocidos, inició un emprendimiento en el mundo de la joyería artesanal que hoy le ha dado la oportunidad de viralizarse en redes sociales y compartir sus conocimientos con nuevos emprendedores de escasos recursos.

Josa tiene 25 años, es licenciada en Comunicación Audiovisual, y ha dedicado gran parte de su vida a los deportes, principalmente a la escalada, disciplina en la que se ha llevado el oro nacional dos veces. Ella comenta que siempre ha preferido ser ‘freelance’ en su labor como fotógrafa, y que no se ve trabajando para alguien más, por eso decidió emprender. “Quise trabajar para mí, siempre fui buena en las manualidades” detalla.

En el 2019 vio que había disponible un taller de alambrismo, una técnica para la creación de accesorios, esculturas y bisutería elaborados con alambre; cuenta que se inscribió e invirtió 80 dólares. “No tenía dinero y al inicio me salía todo feo” comentaba entre risas. Luego de eso, se interesó mucho más en el mundo de la joyería y continuó auto educándose con videos tutoriales.

A veces sí que es necesario dar un salto a lo desconocido y arriesgarse, porque de esa forma crecemos, y aunque fallemos, esa es la única vía para crecer, por esa razón yo me arriesgué Josa Minchala

Le tomó algo más de un mes abrir ‘Stellar’, su emprendimiento de venta de joyería, a pesar de ya tener listos los accesorios para vender. “Soy muy meticulosa en todo lo que hago, hice mi propio logo y conseguí las cajas”, indicaba Josa. Ella cuenta que, en el afán de mantener los detalles prolijos, no quería vender en ‘funditas’ así que tuvo que mandar a imprimir sus propias cajas y armarlas día a día, porque no encontraba ninguna que le gustara.

Su familia ha sido un apoyo que no se imaginaba tener. Aunque ella es la única que conoce sobre la joyería artesanal, su hermana la ayudaba siempre que tenía que armar las cajas. Muy emotiva comentaba que ellos siempre le daban un ‘empujoncito’.

Josa dice que ella no es de usar muchos accesorios y que la inexperiencia le hizo cometer muchos errores, así que, al principio, su mamá le ayudó con dinero para invertir en sus primeros materiales “invertí todo mal, y compré un montón de cosas que ya no estaban de moda, fui con mi tía y me decía que compre de todo”, sonreía al recordar.

EL RETO DE LA PANDEMIA

Cuando inicia el confinamiento, en marzo del 2020, 'Stellar' estuvo 2 semanas sin trabajar, y por las restricciones de movilidad decidió tener solo un día a la semana para realizar las entregas, por lo tanto su recorrido iniciaba muy temprano por la mañana. A las cinco, subía al carro de su tía e iniciaba sus entregas.

En la pandemia, las clientas se levantaban emocionadas a las cinco de la mañana para recibir su pedido, yo solo pensaba, qué linda la gente que me toca Josa Minchala

El empaque siempre ha sido una prioridad en ‘Stellar’, Josa comenta que la esencia y el corazón de la marca es que sus clientas sientan que están recibiendo un regalo y que uno de los objetivos ha sido poder crear una comunidad.

EL MARKETING DE STELLAR EN REDES SOCIALES

La creatividad no es solo de los diseños de accesorios, sino también para la creación de contenido para las redes sociales. “Emprender es duro, y siempre hay que preocuparse en subir contenido de valor” señala. Por eso en sus redes sociales, en las que actualmente cuenta con más de 44 mil seguidores en Tiktok y 10 mil en Instagram. Tiene videos explicando el cuidado de las joyas, la forma de medir la talla para los anillos, y diversos tips relacionados a la marca.

Josa cuenta que se hizo viral con su primer pedido que se iba a otro país. “Una mujer me contactó para un pedido grande porque quería llevar a vender los accesorios de Stellar a Estados Unidos” comentó.

“Nos sentamos en un centro comercial y yo solo veía como ella le hacía capturas de pantalla a casi todos mis productos” indicó Josa. A partir de ahí decidió hacer un storytime en Tiktok de esa experiencia en la que despachó 64 accesorios en una sola venta. Al día siguiente se dio cuenta que su video había superado las 500 mil vistas y que la habían llenado de comentarios para que subiera la segunda parte de la historia.

Al subir la segunda parte, el video llegó a más de un millón de visitas, ahí se dio cuenta que era necesario humanizar su marca y aparecer ella misma como la creadora de los diseños de ‘Stellar’ y contar sus propias historias. Tuvo que hacer un convenio con una empresa de courier, porque empezó a recibir pedidos internacionales.

LOS DISEÑOS

La diseñadora de joyas menciona que se anima a crear según lo que ve que usa la gente, en las redes, películas o los ‘influencers’. También se trata de creatividad, “a veces solo simplemente me siento y empiezo a hacer algo (..) hay cosas que pueden salir muy lindas, y otras muy feas que nunca ven la luz del día”, detalla.

La forma de crear el arte de Josa Minchala es peculiar. Frente a su escritorio, en la pared, tiene fotografías de sus boybands favoritas de Kpop, BTS, TXT y Enhypen. Josa dice que para inspirarse “hay que ver algo bonito, y que te guste”.

Todos sus accesorios son elaborados con Gold filled, o laminado en oro de 14 quilates. Algunos de sus diseños pueden personalizarse, y actualmente se exhiben en la tienda multimarcas Frabella.

Stellar es una marca que yo considero que transmite elegancia y delicadeza, me gusta que la gente se sienta bonita, que si creen que su outfit está aburrido, le pongan accesorios de Stellar y cobre vida Josa Minchala

CLASES DE JOYERÍA ARTESANAL

Todos los lunes conduce por más de una hora hasta Monte Sinaí para encontrarse con sus alumnos de la Fundación Huancavilca dentro del proyecto denominado ‘Semijoyas’ que comprende 8 meses de clases gratuitas de 3 horas una vez a la semana para un grupo de 30 personas.

Josa pasó de invertir 80 dólares para aprender en un curso de alambrismo, a ser maestra de joyería artesanal. A pesar que sus clases aún no finalizan, sus estudiantes ya se preparan para participar en diversas ferias para pequeños emprendedores en Guayarte y en el MAAC. “Les he dado todo lo que sabía, hasta me puse a ver videos para poder enseñarles más” mencionó.

“El proceso es larguísimo, paso mesa por mesa enseñando” agrega Josa, además que no se niega a enseñar sus claves para emprendedores, les ha dado sus secretos para las redes sociales, la importancia de los empaques y la identidad de la marca.

En el 2022 continuará siendo parte del proyecto, pero esta vez dará clases a 50 estudiantes de La Prosperina, en el cual contará con una persona para que haga las labores de asistente.

Otro de sus planes a futuro es poder impartir clases a su propia comunidad, que comenta, le han escrito mucho por redes sociales para que inicie talleres abiertos al público.