Gremio de transportistas exige que en los buses también aumente el pasaje

Este jueves 1 de agosto la Fetug realizó una rueda de prensa donde enérgicamente pidieron a las autoridades el incremento del valor de pasaje para los buses urbanos.

“Hace meses se presentó el estudio técnico ante la ATM y fue validado públicamente y lo usaron para la Metrovía y no para nosotros”, protestó Christian Sarmiento, representante del gremio de transportistas, que reclamó ante el incremento de todo, menos de la tarifa.

“Todos los insumos se han incrementado y las tarifas solo han subido 5 centavos en 21 años. Ese es el resultado de esta nefasta política. Después de la pandemia no hemos podido pagar más de 1000 unidades adeudadas, hay 300 buses embargados y un porcentaje muy importante que está en proceso de deterioro”, dijo Sarmiento.

Otro de los reclamos de los transportistas es la falta de seguridad que reciben en los buses a diario, por lo que piden más presencia policial en el interior de las unidades de transporte.

Reunión definitiva para definir el futuro de transportistas

El presidente de la Fetug dio a conocer que el próximo 7 de agosto se llevará a cabo una reunión con todos los dirigentes para definir el futuro del gremio.

“El próximo miércoles haremos una asamblea extraordinaria para tomar decisiones de nuestro futuro que es privado. Queremos dar un servicio, pero no somos comprendidos y así es muy difícil trabajar. Necesitamos ser escuchados”, recalcó Sarmiento.

Por otra parte, el resto de dirigentes transportistas se mostraron muy molestos por la situación que viven.

“Exigimos la nueva tarifa no podemos seguir trabajando así. Todos los días nos matan a nuestros conductores, ellos salen a arriesgar su vida y no es justo que no seamos escuchados”, dijo enérgica Marina López, presidenta de Ebenezer.

