El Gobierno anuncia el levantamiento del paro de buses, los transportistas lo niegan

En un comunicado oficial emitido por la dirección de comunicación del Gobierno se detalla que la paralización de buses urbanos de Guayaquil culminará a las 15:00 de este jueves 23 de marzo.

Sin embargo, por parte del dirigente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, el comunicado está incorrecto, y las acciones que se tomarán a partir de las 15:30, en una reunión entre los dirigentes de la Fetug y transportistas, darán detalles de las medidas posteriores a tomar con respecto a la movilización, si se reanudará o se mantendrá paralizado.

En una reunión entre el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi y Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, llegaron un acuerdo para discutir el alza del precio con Aquíles Álvarez el próximo 5 de abril.

Sarmiento señala que la necesidad para cubrir varios gastos de mantenimiento, que puntualiza son muy costosos, los ha llevado a pedir un aumento del pasaje de bus urbano, razón por la que piden que la tarifa de transporte urbano sea de 40 centavos.

"No tenemos tiempo para enderezar a Guayaquil, con un temblor, inundamiento, inseguridad, y un río desbordado... Les pedimos encarecidamente que levanten la medida de hecho, medida que no le conviene a nadie, no es justa para los Guayaquileños. Yo les doy mi palabra para que el alcalde electo Aquiles Álvarez los atienda el 5 de abril, y yo estaré presente en la reunión junto a ustedes de todo este proceso", asegura Tabacchi.