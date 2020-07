La gerencia del Teodoro Maldonado se discute en los juzgados

Acompañado de varios simpatizantes, el doctor Álex Díaz, exgerente del hospital Teodoro Maldonado, acudió este 23 de julio de 2020 a la Fiscalía a una audiencia a la que fue llamado tras presentar medidas cautelares, luego de ser removido del cargo, hace dos meses.

Díaz entró al cargo por concurso, en marzo, pero fue removido por la nueva administración, que alegó que el trámite de su ingreso tuvo falencias y documentación incompleta.

Esta mañana afirmó a EXPRESO que una jueza aprobó las Medidas Cautelares que presentó y lo ratificó en el cargo, pero afirmó que el IESS no ejecuta esa orden aún.

En los días más difíciles de la pandemia, el médico enfermó de COVID-19. Su objetivo al obtener el alta era luchar contra la corrupción, pero Jorge Wated lo removió y aquello causó polémica entre los profesionales de la salud.

En el portal Voz Libertaria, de Ramón Cornejo, se explica que Díaz es un funcionario que arribó al IESS en medio de este torbellino de corrupción. Es un destacado catedrático universitario, con maestría en Seguridad Social y mucha experiencia en Gestión Hospitalaria, un médico muy querido y apreciado por su transparencia y profesionalismo".

Apenas llegó se descubrió que cerca de un centenar de ventiladores para enfrentar al Covid estaban embodegados. Pasó las tres primeras noches para ubicar las fallas en la atención médica. Allí contrajo el virus, recuerda Cornejo.

Al recuperarme, me reintegré, pero me separaron de la institución al mes. La jueza ya notificó que estoy ratificado en el cargo, pero el IESS no ha cumplido.

Álex Díaz, médico.