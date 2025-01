General Villamil Playas se alista para el Simulacro Nacional de Tsunami

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Playas, provincia de Guayas, anunció su participación activa en el Simulacro Nacional de Tsunami, programado para el próximo 31 de enero. Como preparación, se realizará una simulación previa el 27 de enero a las 15:00, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta técnica de las siete Mesas Técnicas de Trabajo del COE Cantonal.

Importancia del simulacro

Durante la última sesión del COE, Xavier Verdesoto, coordinador Zonal 5 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, hizo hincapié en la necesidad de hacer estos ejercicios para mejorar la coordinación y respuesta de las instituciones locales ante posibles desastres naturales.

Hay ciudadanos que aseguran que en simulacros anteriores, los resultados no han sido los mejores. "La gente no los toma en serio, todo se lo toma al chiste o simplemente actúa sabiendo que todo es un simulacro y le lleva el juego. Eso no debería pasar. No hay que jugar con la naturaleza. Hay que tomar las cosas en serio", señaló Fernando Cardinales, residentes.

El alcalde del cantón Playas, Gabriel Balladares Espinoza, destacó que estos simulacros son esenciales para asegurar que el personal técnico y operativo esté capacitado para actuar con rapidez y eficiencia en situaciones de emergencia. “Nuestra prioridad es estar preparados para brindar ayuda de manera segura y oportuna”, expresó.

El COE subrayó que estos ejercicios no solo fortalecen la capacidad de respuesta institucional, sino que también fomentan una cultura de prevención entre los ciudadanos, lo que contribuye a la seguridad de todos los habitantes de la zona.

Testimonios de la comunidad

Sonia Yulan, residente del malecón, resaltó la importancia de participar en eventos de este tipo especialmente porque la zona costera está directamente expuesta a posibles tsunamis. "Vivimos prácticamente sobre el mar, por lo que somos los primeros en estar en riesgo", explicó la residente de 50 años, quien además tiene un comedor en el malecón. "Participaré en el simulacro con toda mi familia", aseguró.

Zonas seguras en Playas

Playas cuenta con varias zonas altas y sitios seguros en caso de tsunami, entre ellos:

El Mirador del barrio Balcón del Pacífico

Las ruinas de la antigua Academia Militar, Juan Gómez Rendón

Ciudadela La Victoria

Estadio de la Liga Cantonal

Centro Intercultural Cacique Tumbalá

Además, las rutas hacia estos lugares están señalizadas, lo que facilita la evacuación en caso de emergencia.

