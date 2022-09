EXPRESO dialoga con una de las mentes que ponen en marcha el concurso de ideas para recuperar el centro de Guayaquil, una iniciativa que abandera este Diario y con la que apunta a revivir el corazón de la ciudad y dar cabida a un plan urbano de largo aliento, hasta ahora inexistente. Compte analiza el área a intervenir, que serán las calles que colindan con las parroquias Rocafuerte, Carbo y Roca, en donde hoy apenas vive el 0,67 % de toda la población guayaquileña. Su anhelo es que las familias vuelvan a habitar esa zona, que sus calles vibren y haya seguridad.

- ¿Por qué la necesidad de que exista un proyecto que intervenga el centro?

- Porque como en toda ciudad, el centro es su espacio simbólico. El centro, hablando del de Guayaquil, es un punto histórico, el origen del la ciudad; el lugar donde se conserva el carácter barrial, por ser esta zona donde, al menos en el día, la gente se encuentra y relaciona, donde hallas de todo y se expresan las principales actividades administrativas, financieras, comerciales. La gente, por lo tanto, siempre vuelve, pero por ratos. Rescatarlo entonces implicaría recuperar la esencia real de Guayaquil. Allí está la ciudad.

- ¿Por qué no decir que la ciudad está en otras zonas, como la vía a la costa, por ejemplo?

- Una ciudad no es una entelequia formal constituida por calles, manzanas, aceras y edificios, sino que es la gente y las actividades que en ella se generan. En el momento en el que tenemos un conglomerado urbano donde no se dan por completo estas interacciones, que es lo que vemos en esa zona, tenemos que empezar a dudar de si eso puede ser o no una ciudad. Eso sería un lugar de expansión urbana, donde se reside pero no se vive, porque se perdió el carácter de interactuar. El centro tiene todos esos ingredientes que describen una ciudad, por eso hay que apuntar a su rescate.

- Durante mucho tiempo, sin embargo, a este sector se lo ha visto como un sitio de paso. Cerca de las 19:00 muere. ¿Qué ha perdido Guayaquil con ese escenario desolador?

- Ha perdido su esencia, lo principal. Pero ojo, que esto en el mundo muchas ciudades lo han vivido porque son procesos similares los que se han dado. Sin embargo, ellas han entendido que era necesario regresar a ese modo de relación barrial, con servicios cercanos que promuevan el sentido de tener una ciudad compacta y no difusa. Por su importancia, varias metrópolis le han apostado a volver y revivir ese espacio abandonado. Le han apostado a dar vida a los edificios que, como en Guayaquil, están vacíos o sirven de bodegas. Han vuelto a ser las zonas residenciales del pasado.

Perfil Compte es además de arquitecto, catedrático. Es autor y coautor de publicaciones sobre la historia de la arquitectura y el desarrollo urbano de Guayaquil, que han destacado a nivel internacional.



- Medellín ha sido parte de esa metamorfosis, ¿pero qué otra ciudad de Latinoamérica ha dado ese paso con buenos resultados?

- Río de Janeiro, en Brasil. Tiene un plan sostenido para recuperar el área central con una serie de acciones, que incluyen programas de vivienda para jóvenes, trabajadores o de carácter social. El gran problema de Guayaquil es haber impuesto sobre ese modelo hispano de conjunto de barrios, el modelo anglosajón, de ciudad dispersa en la periferia, donde se han perdido todas las interacciones.

- ¿Faltó visión por parte de las autoridades? ¿Fue esa otra de las razones por las que Guayaquil perdió su rumbo?

- Faltó planificación, pero desde 1940, cuando los procesos de planificación desde las administraciones municipales, con una malentendida planificación, se centraron en potenciar los sectores especializados (residenciales, comerciales, administrativos, industriales); de tal forma que se fueron alejando estas relaciones. Lo que vemos en el Puerto Principal es una ausencia de visión planificadora. Y es la empresa privada la que ha dado cabida a esta visión de tener una ciudad que crece de forma multitudinaria hacia las vías que convergen con Guayaquil, como vía a la costa, la vía a Samborondón y la vía a Daule. Los municipios lo que han hecho es sumarse a esa antiplanificación y no dar una orientación clara.

- ¿Los proyectos como los que desde la ciudadanía se pueden lanzar son suficientes para revertir el escenario?

- Es posible, más aún si las propuestas o proyectos que puedan luego ponerse en práctica apuntan a la recuperación de las viviendas. Habrá vida en la medida en que la gente vuelva a vivir en el centro. Nosotros sí podríamos replicar lo que hace Río de Janeiro. Podríamos apuntar a toda la gente que trabaja en esa zona, y las inmobiliarias podrían llegar a acuerdos con el Cabildo, que podría también quitar impuestos en la medida en la que le apuesten al desarrollo en esa zona. El proceso sin duda tomará su tiempo, pero hay que empezarlo y definitivamente es la administración municipal la encargada y responsable de llevarlo a cabo.

- ¿Qué cambios en el comportamiento social pueden lograr iniciativas como las ahora lanzadas?

- Cuando hablamos de recuperar la ciudad, hablamos de recuperar a la gente y sus ganas de proteger a la urbe y de sentirla propia. Muchos, estoy seguro, han querido hacerlo, pero no han tenido idea que cómo expresarlo. Lo que ahora hace EXPRESO es dar el canal adecuado para que la gente plantee lo que quiere, lo que sueña, a fin de que pueda en algún momento, ojalá, cristalizarse. La gente quiere ser escuchada. Y Guayaquil quiere que su identidad vuelva a estar intacta.