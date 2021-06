Una fila de tres cuadras para hacerse exámenes en el Teodoro Maldonado

Desde las 05:00 de este lunes 14 de junio, unos 500 afiliados del Seguro Social llegaron al hospital Teodoro Maldonado Carbo, para realizarse exámenes de laboratorio. La fila se extendió desde la puerta para entrar dejar las muestra hasta la calle Ernesto Albán, eso es más de tres cuadras.

A eso de las 07:00 los pacientes empezaron a reclamar porque no se empezaba a atender. Entonces un trabajador del hospital salió a decir que no había sistema, que el problema era a nivel nacional y que por favor tengan paciencia, porque empezarían a atender haciendo apuntes manuales.

Entonces se optó por improvisar una área para que se sientan los adultos mayores y las personas con discapacidad. Así se lograron atender a unas 250 personas, según Richard Sánchez, coordinador de Tecnología del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Afiliados hacen filas, en el exterior del hospital Teodoro Maldonado Carbo, para hacerse exámenes de laboratorio y hoy, lunes 14 de junio, no había sistema. Lina Zambrano

"Desde el domingo se está realizando un mantenimiento en el sistema y el problema que presentó hoy afectó a los 101 hospitales del Seguro Social que usan el mismo sistema", agregó Sánchez a EXPRESO.

La explicación de las autoridades del Seguro Social fue tomada por los pacientes como pretextos que tratan de esconder la verdadera crisis que está pasando el servicio que dan. "Ahora me están diciendo que no hay sistema para que me puedan hacer los exámenes de laboratorio. Pero vengo desde hace dos años tramitando la operación de mi hombro. Me lastimé los tendones en un accidente de trabajo y siempre hay algún problema por el que no me pueden atender. ¿Hasta cuándo los afiliados tenemos que soportar este mal servicio?", indicó Gabriel Barzallo, afiliado del Instituto de Seguridad Social (IESS).

Barzallo se mostró contrariado por toda la espera que ha tenido para ser operado y porque mañana tendrá que regresar a hacerse el ecocardiograma y exámenes de laboratorio. Lo que más le inquietó es que mañana tendrá que volver a faltar al trabajo para hacerse los estudios clínicos. Hoy llegó tarde a la empresa donde labora.

Pero este no fue el único caso en que la afiliada se queja de la atención en el Seguro Social. La abogada Susy Palacios señaló que tiene diabetes, sufre de hipertensión, ostoporosis, artritis y problemas con la tiroide; además de que hace tres meses se fracturó un brazo. Palacios destacó que no es la primera vez que no la atienden porque no hay sistema, en este año ya ha pasado dos veces por esto. "Pero no es solo el fallo del sistema, también hay un problema de falta de reactivos. No hay para los exámenes de orina", manifestó Palacios.

Sin embargo, Sánchez aseguró que sí hay reactivos y que llamaría a esta paciente para que sea atendida.

El mayor problema se va a presentar mañana, cuando asistan los que no se pudieron hacer el examen este lunes. Según Sánchez desde la pandemia atienden a 500 personas por día, antes eran 1.000.

EXPRESO preguntó cuál sería la estrategia para atender mañana a tantos afiliados. Sánchez dijo que todo está listo para atender a todos mañana.