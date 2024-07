Las fiestas de cantonización de Playas pueden suspenderse por la inseguridad

“Si no recibo el apoyo del Ministerio del Interior y la Gobernación, que garanticen más seguridad, se suspenderían las fiestas de cantonización de Playas”, advirtió el alcalde Gabriel Balladares, tras una reunión con el COE cantonal, el jueves 18 de julio.

Playas cumple 35 años de vida cantonal el 15 de agosto y, por este motivo, Balladares solicitará al Gobierno más policías y militares durante los días de festividades, que arrancarán desde el 1 de agosto.

Gabriel Balladares, alcalde de Playas. Cortesía Municipio de Playas

Pero la decisión de suspender las fiestas no es definitiva y está sujeta a una nueva reunión que se realizará la siguiente semana con la participación de los miembros del COE: Policía Nacional, militares, Gestión de Riesgo, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Las entidades firmarán un acta de compromiso para trabajar unidos por la seguridad.

Sin embargo, Balladares recalcó que insistirá en el pedido de más uniformados al cantón. “No voy a exponer a la ciudadanía si no tengo el contingente necesario para brindarles seguridad, prefiero suspender las fiestas”, expresó el alcalde.

Más pedidos para que lleguen más uniformados

En tanto, Juan Pablo Salinas, jefe de la Policía del cantón, subrayó que debe tener el informe de la planificación con datos estadísticos para solicitar el respectivo contingente policial. Recordó que anteriormente lo ha solicitado y apenas han llegado cinco uniformados. “Espero que esta vez envíen más, pues la situación es difícil porque la policía está cargada de trabajo”, admitió.

Al respecto, Verónica Zambrano, jefa política del cantón, propuso llevar la solicitud a la Gobernación.

Esta incertidumbre también la sienten ciudadanos como Martha Ramírez, madre de familia de un colegio de Playas, quien espera “saber con tiempo” si se dará luz verde a las fiestas. “Mi hija ya está ensayando para el desfile del 15 de agosto: será bastonera, y no quiero que me hagan gastar por gusto, informando a última hora que ya no habrá fiestas”, concluyó.

