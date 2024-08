Una feria universitaria atrae a varias instituciones educativas de Guayaquil

Alrededor de veinte instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil asistieron a la Feria de Estudios 2024 realizada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Las ocho facultades, entre ellas, Jurisprudencia, Artes y Humanidades, Ciencias de la salud, y Arquitectura, crearon un espacio lúdico para que los estudiantes de las distintas carreras expongan sus conocimientos sobre la materia y las herramientas de trabajo que se utilizan en los distintos ciclos de su malla curricular.

(Sigue leyendo: Irene Vélez crea una granja de trolls VIP para meter alharaca )

Un estudio investiga una bacteria resistente en casas de salud Leer más

Guido Bajaña, docente de la carrera de Cine, habla con EXPRESO y detalla los elementos que son fundamentales en la exposición que les brinda a los colegiales. “Nosotros como carrera hemos buscado que los estudiantes vean los distintos departamentos que participan en un rodaje. El cine es una profesión que no se la hace en solitario sino en conjunto. Tenemos una estación de dirección de arte donde los adolescentes pueden conocer que hay objetos como una espada, que debe desarrollarse manualmente; de sonido, donde se recrean audios que son parte de una escena como los efectos”, explica Bajaña.

Para el stand, la carrera contó con un set de rodaje donde mostraron la iluminación y grabaron con la cámara de cine digital. “Alrededor de 80 adolescentes pudieron ver y probar estas herramientas, y sentir interés por nuestra oferta”, asegura.

RELACIONADAS La UCSG apuesta por los clubes de periodismo colegiales

Alrededor de veinte instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil asistieron a la Feria de Estudios 2024. Gabriel Cornejo / Expreso

Varias carreras con sus beneficios

Ginger Ruiz, catedrática de la Facultad de Psicología y parte del departamento de admisiones, también habla con este Diario, y comparte el objetivo que ha tenido la UCSG de invitar a colegios en un programa de esa magnitud.

(Además: Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, el binomio presidencial del movimiento Amigo )

Clausuran un local de Urdesa por supuestos procedimientos invasivos estéticos Leer más

“Esta ha sido una experiencia integral, pues no tan solo los futuros bachilleres han conocido las carreras que las diversas Facultades tienen, sino también el trabajo que desarrollan nuestros alumnos. Esta actividad ha tenido el objetivo de que los jóvenes puedan encontrar, según sus habilidades y destrezas una carrera al que apuntar. Creo que como universidad nuestro fuerte y pilar base es que formamos líderes para el mañana”, alega.

José Ríos, estudiante de Tercero de Bachillerato de la Academia Naval Almirante Illingworth, visitó varios puestos de exposición y relata sus gustos particulares por la medicina y sus diversas enfoques, como el jurídico. “Me ha llamado la atención como en el tratamiento de un paciente, hay que seguir leyes. Creo que esta feria de estudios te brinda la oportunidad de conocer cómo se desenvuelven los profesionales, y colocar a otros estudiantes inspira”, alega.

CARRERAS La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cuenta con ocho Facultades y oferta alrededor de 38 carreras.

Por otro lado, Aisha Carvache, estudiante de Tercero de Bachillerato del Colegio 28 de Mayo, asistió a este evento por iniciativa propia. Carvache que visitó diversas facultades, se dirigió en particular a la de Psicología por su contenido curricular. “Siempre he pensado en estudiar psicología, y no estaba segura. El venir a esta feria me ha permitido decidirme, el escuchar las distintas exposiciones de los docentes, pero sobre todo de los estudiantes y su aprendizaje me han animado mucho”, asegura.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ