Las extorsiones llegan a los negocios de Playas

El temor se apodera de los comerciantes de Playas a medida que crece la noticia de que varios han recibido ya las llamadas de supuestos extorsionadores, que exigen dinero a cambio de ‘cuidarlos’, como ocurre en Guayaquil.

Ante esta creciente preocupación, la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteleros del balneario convocaron a una reunión a los supuestos afectados, en la que también estuvieron presentes la Policía, la Jefatura política y otras autoridades, para que confirmen qué tan grave es el asunto y qué se está haciendo para frenar el hecho. A la cita llegaron tres afectados.

Una comerciante aseguró que ella recibió la llamada y que, desde entonces, vive con temor y ni siquiera puede dormir. Otra dijo que si bien no ha recibido ni panfletos ni llamadas, sí conoce de varios comerciantes que han sido alertados para que paguen las ya conocidas ‘vacunas’. Nadie confirma si ha dado el dinero o no. Les asusta que su caso se haga público y la amenaza ponga en riesgo sus vidas. Por eso no denuncian, dicen a EXPRESO.

Me da temor salir a comer por la situación que se está viviendo. Playas ya no es el sitio de paz del ayer. Martín Avellán, residente

Lo que sí confirmó uno de los perjudicados presentes en la cita, es que la comunicación fue vía WhatsApp y que le exigieron el pago de $ 8.000, que inicialmente se negó a cancelar. “Me dijeron que si no depositaba, me iban a dar plomo, y que el dinero era para comprar bombas, armas y municiones. Ante las constantes llamadas, cerré mi negocio y se los dije. No volvieron a tener contacto conmigo, pero esa no es la solución”, manifestó.

Ni Playas ni Santa Elena, ya nada es seguro. Guayaquil tampoco lo es. El turismo muere a la vista de todos. Morelia Paredes, turista

A la dueña de una cafetería le pidieron $ 500, que sí depositó porque la amenazaron con hacerle daño a su hija. “Resulta que ahora nadie puede tener un negocio porque enseguida te visitan. No sé si en Playas haya tantos casos como en Guayaquil, pero me preocupa que el escenario se replique en las escuelas, como está pasando en Santa Elena”, comentó Richard Vélez, quien habita cerca del centro.

El director de la Policía Comunitaria, el cabo Héctor Molina, informó que ya se están tomando medidas y que ha creado un chat en el que está ingresado el 75 % de los comerciantes de todo el cantón, para ir creando una hoja de ruta y de reporte directo.

La presidenta de la Cámara de Turismo, Esperanza López, dijo que se está informando al gobernador del Guayas y al Ministerio del Interior sobre esta situación, a fin de que se tomen las medidas necesarias y no alarmar a la población sin antes verificar la información.

La Policía indicó que en el territorio solo hay 88 agentes para más de 60.000 habitantes. Existen seis patrulleros, pero cuatro están dañados. En la sesión, la Cámara de Turismo formó una comisión para conseguir los recursos para reparar los vehículos.

“Lo único que quiero es que no se tome a la ligera este tema, aunque veo que la respuesta viene de la misma comunidad y gremios privados. Me molesta que, pese a que estamos siendo vulnerados, el alcalde Dany Mite ni se pronuncie. Es como que se lavara las manos y dijera: ‘La seguridad no es mi competencia, allá que se defiendan como puedan’. Mite no quiere a Playas”, señaló Rubén Morán, guayaquileño que habita en el cantón.

EXPRESO le consultó al primer edil sobre qué hará de forma inmediata para resguardar a la población, y lo que hizo fue enviar un documento (en formato pdf) con información de lo que será el centro de operaciones de Playas, que no está aún construido y apunta a enfocarse principalmente en desastres naturales. Ahí se habla de la colocación de cámaras. Muestra unos equipos ya instalados, pero no precisa cuántos habrá y si está ya colocando otros. Aparte de esos datos, Mite no responde sobre las estrategias para frenar el problema que los extorsionadores están causando a sus votantes.