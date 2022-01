Los habitantes y conductores que circulan por la avenida Enrique Ortega Moreira y el Segundo Pasaje 38 NO, en Mapasingue Este, exigen al Municipio pavimentar la arteria, que permanece repleta de baches.

Unos son pequeños, advierten, pero otros, como los de la imagen, son enormes y están repletos de agua; que suele tener además mal olor.

“Caer ahí implica no solo que tu carro se dañe, si no que también huela mal. No sé si es por la fermantación del agua o si estas son aguas residuales. En todo caso apesta. Urge que las autoridades vengan a corroborar qué está pasando”, señaló el residentes Jahir Vallarino.

En el sitio, a decir de los peatones, los conductores de motos y bicicletas se han caídos. “Cuando llueve, es imposible que logren ver los huecos, caen y hasta se rompen sus vehículos. La gente está harta. A nosotros ni se nos ocurre pasar por ahí. Preferimos pegar los cuerpos a las paredes, sobre las pequeñísimas veredas. Es al menos más seguro”, agregó Daniel Coronal, también del lugar.

A diario, aunque tratemos de esquivarlos, caemos en los huecos porque son enormes. Para no caer en ellos, tendríamos que invadir carriles o treparnos a las aceras. Que feo que es circular por esta zona y otras del Puerto Principal. Hay desatención, la misma de siempre. Leonel Vidal,

​conductor

Para conductores como Winston Rosales, esos baches no son más que trampas que impiden el paso a la ciudadanía. "Esos hoyos no son difíciles de identificar, se los puede ver desde la Luna. ¿Por qué nadie hace nada? Gastamos plata, nos llenamos de ira y estrés... Las calles de Guayaquil están minadas", recalcó.