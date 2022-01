Transitar por la avenida Armando Jiménez, en el sector de Las Piñas, en Milagro, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los conductores.

Adolfo López, por ejemplo, cada vez que visita este vecindario, ubicado en el sur de la ciudad, debe tomar calles alternas, pues de lo contrario, su auto sufriría las consecuencias del mal estado de la vía. Hay huecos enormes y profundos.

Aunque el problema no se registra en la vía completa, en los tramos es los que se evidencia el daño, “hasta el carro se puede hundir. Esos baches son como un pozo de fondo. No entiendo por qué las autoridades dejan deteriorar tanto las vías. Esto es vergonzoso”, se quejó el conductor Raúl Toala, mientras intenta, sin suerte, no caer en el hoyo.

A los ciudadanos les preocupa la llegada de las lluvias. Y es que ahora, con las pequeñas garúas reportadas, los baches se han llenado de agua, que salpica a los peatones y a los mismos habitantes que, en algunos casos, se encuentran comiendo o comprando en los negocios del entorno.

Este es el caso de Daniel Guaraca, un joven que llegó hace siete años al sitio para abrir una panadería y, en época invernal, se ve perjudicado con la reducción de sus ventas. Él recuerda que la avenida estuvo pavimentada, pero que con la construcción de las aceras y bordillos, parte del pavimento fue retirado y el daño quedó hecho. Desde entonces, lamenta, han pasado seis años y la historia se repite en cada invierno.

“Cuando estamos en verano me afecta el polvo. Por más que limpio las vitrinas, no puedo evitar que permanezcan llenas de partículas. En invierno, en cambio, el agua se empoza y los clientes no vienen, se van a otro lado. Es decir, todo el año sufrimos a causa de esos baches”, lamentó el comerciante, quien hizo hincapié en que el problema afecta también a los docentes y alumnos de las escuelas del entorno.

A este comentario se suma Hamilton Aguirre, quien recorre Las Piñas ofreciendo empanadas y jugo de coco en un triciclo. Este ha sido su fuente de ingreso por años y cuenta que cuando las lluvias son fuertes, el agua le impide realizar su recorrido normal. “Solo experimentamos pérdidas, hay días en que simplemente no tengo por donde cruzar”, dijo.

Guaraca y Aguirre sostienen que han enviado fotos, oficios y pedidos formales a las autoridades municipales para que les solucionen el problema, pero no han obtenido las respuestas deseadas. “Solo vienen y bachean los huecos, pero al poco tiempo se dañan de nuevo. Lo que hacen es parchar la vía. Estoy harto de los parches en Las Piñas”, agrega el panificador.

Frente a estas quejas, el director municipal de Obras Públicas, Luis Palacios, indicó que la avenida ya forma parte de un proyecto macro de reconformación de vías que se prevé que estará listo en menos de tres meses.

Para ello, hay un primer proyecto de dos millones de dólares para la intervención de 15 calles. Este contrato será elevado en las próximas semanas al portal de Compras Públicas y, una vez adjudicada la obra, empezarán los trabajos que consisten en pavimentación y reparación de los espaldones, que fueron afectados por la construcción de las aceras y bordillos. En la Armando Jiménez harán trabajos de relleno con lastre para evitar el empozamiento de las aguas.

Pero esta información a los habitantes no les convence del todo. “En Milagro nos han llenado de promesas toda una vida, por lo que no me convenceré del cambio hasta que vea a las autoridades haciendo un trabajo de verdad. Ojalá lo cumplan, ojalá actúen. Como ciudadano, velaré porque sea así, de lo contrario reclamaré. Con tantos impuestos, no pienso aceptar un día más vivir mal. No es justo, no es digno, no es respetable”, se quejó el conductor Roberto Arboleda, también residente del vecindario.