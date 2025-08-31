Estos son los cierres viales en Guayaquil por activaciones del 31 de agosto

Algunas vías del centro de Guayaquil están cerradas este 31 de agosto.

Este domingo 31 de agosto, Guayaquil vivirá una nueva jornada de activaciones ciudadanas que buscan promover la peatonalización y el uso de espacios públicos para actividades recreativas.

Como parte de esta iniciativa, varios sectores de la ciudad tendrán cierres viales temporales que modificarán la movilidad en el centro y en Urdesa.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que los cierres se aplicarán en el marco de los programas Ruta Centro y Ruta Urdesa, que se han desarrollado en fines de semana anteriores con gran acogida de la ciudadanía. La medida implica desvíos para vehículos particulares y ajustes en las rutas de transporte público.

Detalles de los cierres este 31 de agosto en el centro de Guayaquil

En el casco central, la emblemática avenida 9 de Octubre permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Panamá, en horario de 06h00 a 12h00. Este tramo quedará habilitado únicamente para peatones y actividades recreativas.

De igual manera, la calle Panamá, en el tramo comprendido entre Loja y 9 de Octubre, estará cerrada de 06h00 a 17h00, permitiendo la circulación exclusiva de transeúntes durante gran parte del día.

La ATM detalló que estos cierres conllevan desvíos en las rutas de transporte público urbano. Las líneas C1A, C1B, C1C y 89 modificarán sus recorridos habituales mientras dure la peatonalización en el centro de la ciudad, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación.

En Urdesa también habrá cierres de calles

En paralelo, la Ruta Urdesa también estará activa la mañana del domingo. La avenida Víctor Emilio Estrada, uno de los corredores principales del sector, se mantendrá cerrada entre las calles Las Monjas y Jorge Pérez Concha, en horario de 07h00 a 12h00.

Para garantizar el orden y la seguridad vial en esta zona, la ATM desplegará 15 agentes de tránsito, quienes coordinarán los cierres y facilitarán el flujo de vehículos en los desvíos. Las rutas de buses 6, 10, 42, 52, 54, 66 y 108 tendrán modificaciones en sus trayectos durante las horas de la peatonalización.

La entidad recordó que estas medidas forman parte de un esfuerzo por recuperar los espacios públicos para la recreación y la actividad física. Además, hizo un llamado a los conductores y usuarios del transporte público a acatar las disposiciones y circular con precaución en los sectores aledaños a los cierres.

La #RutaUrdesa también estará activa este domingo



🔹 Peatonalización en Víctor Emilio Estrada (entre Las Monjas y Jorge Pérez Concha)

🔹 Horario: 07h00 a 12h00

🔹 15 agentes de tránsito en el sector

🔹 Desvíos operativos para las líneas 6, 10, 42, 52, 54, 66 y 108



Consulta… pic.twitter.com/yNWxoCK4ih — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) August 29, 2025

