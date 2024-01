Guayaquil: Sin espacios para esperar los buses en la terminal terrestre

La espera los desespera. La falta de sitios para aguardar mientras llega la hora del viaje incomoda y molesta a los miles de pasajeros que a diario viajan desde la terminal terrestre, ubicada en la avenida Benjamín Rosales, norte de Guayaquil.

La terminal de buses Jaime Roldós Aguilera es una de las más grandes y completas de la Costa, de hecho cuenta con decenas de locales comerciales y 89 ventanillas de cooperativas de transporte; sin embargo, los espacios para esperar los buses escasean.

Decenas de personas denunciaron a EXPRESO la incomodidad que sienten al no tener ya sitios para esperar fuera de las boleterías como antes. “Hasta hace unos meses esperábamos sentados hasta que sea la hora del viaje, pero ahora debemos sentarnos en el piso. Es complicado, más aún para las personas que tienen dificultades para caminar. A veces pasan horas parados, es absurdo”, comentó Gisella Ponce, una madre que estaba sentada junto a varios sacos de yute y tres maletas.

¿Por qué no esperar arriba?, fue la consulta que se le hizo a la usuaria. “Ya subimos y no había espacio. Además, no hay condiciones adecuadas ni para sentarse en el suelo, está sucio”, alegó, mientras inventaba una serie de juegos para que sus hijos no se aburran.

2. Congestión. Muchos se quedan de pie, lo que provoca congestión entre los peatones. FREDDY RODRÍGUEZ

EXPRESO realizó un recorrido y se percató de que, efectivamente, en ninguna zona cerca de las boleterías estaban las bancas que durante años estuvieron como una pequeña sala de espera. No solo Gisella estaba en el lugar, decenas de viajeros, muchos adultos mayores, esperaban con sus maletas. Unos de pie, otros sentados, en cuclillas y hasta acostados en el piso, todos ubicados justo donde antes se colocaban las sillas. La incomodidad fue evidente.

“No entendemos la razón para sacar las bancas, ahora nos toca echarnos al piso. Parece que la idea de la gente de la terminal es que vayamos al patio de comidas a gastar nuestro dinero o a ocupar los espacios de quienes sí van a consumir”, razonó Daniel Gómez, quien se impacientaba porque aún faltaba una hora para su viaje hasta Esmeraldas.

El patio de comidas, ubicado en la planta baja, efectivamente se encontraba repleto de personas, sin embargo, no todos estaban con platos o bandejas. Varios puestos estaban ocupados por maletas o fundas, mientras los comensales caminaban buscando puestos. “Uno quiere comer, pero no puede porque los pasajeros vienen acá a ocupar el espacio que es para los clientes”, reclamó Dina Zea.

Daniela Argüello, quien debía esperar dos horas para ir hacia Ambato, terminó comiendo cerca del baño, en el piso, junto a su hijo de 4 años.

3. Alternativas. El patio de comida, uno de los poquísimos espacios con sillas, se repleta de clientes. FREDDY RODRÍGUEZ

En los pisos altos hay unas pequeñas salas de espera con unas cuantas bancas, que pasan llenas o son de difícil acceso para usuarios como Norma Ladines, de 79 años, quien se moviliza con ayuda de un bastón y a paso lento porque sufre de EPOC (enfermedad respiratoria). “Necesito estar sentada la mayor parte del tiempo por mi condición. Y cada tres semanas voy y vengo de Los Ríos a Guayaquil por revisiones médicas y siempre es todo igual aquí: incómodo”, señaló.

EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil y con un vocero de la Terminal Terrestre para consultar la razón del porqué las sillas fueron desinstaladas y el desorden que se observa en el patio de comidas a raíz de esa decisión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

La ausencia de sitios para esperar cerca de las boleterías también ha afectado a las cooperativas de transporte que ahí laboran, comentó un colaborador de la flota Ecuatoriano Pullman. “A nosotros no nos dejan estar en la parte de afuera y a cada rato nos sacan los guardias. La boletería es muy pequeña y no entran todos los conductores que están esperando. Deberían volver a colocar las sillas para esperar tranquilamente”, reclamó.

La aglomeración de personas en los exteriores de las boleterías es otro de los problemas que se ha vuelto evidente y, para muchos, “fastidioso”.

