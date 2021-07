Epidemia de dengue pone en alerta a toda la ciudad

Una nueva preocupación se suma a la agenda sanitaria de Guayaquil. Pese a que las autoridades municipales han confirmado que la disminución de casos de COVID-19 mantiene a la ciudad prácticamente reactivada y sin restricción vehicular, aunque a la expectativa de que la pluma de contagios varíe, ahora la alarma se enciende para la incidencia de dengue clásico y hemorrágico.

Municipio de Guayaquil alerta sobre epidemia de dengue en toda la ciudad Leer más

Monte Sinaí, Socio Vivienda 2 y en general todos los sectores de la urbe sufren en esta época del año una epidemia de esa enfermedad, de acuerdo a un informe que ayer presentó el epidemiólogo Carlos Farhat, director de la Mesa de Salud del COE cantonal.

El año pasado, explicó el especialista, hubo 16.000 casos de dengue en todo el período. Y este 2021 ya se registran 12.000 a nivel nacional, motivo suficiente para lanzar la voz de alerta epidemiológica a la ciudadanía.

“Es mitad de año. La tendencia hace prever que a finales de 2021 el número de casos aumentará”, precisó Farhat, y advirtió que las cifras ya dan cuenta de una epidemia.

Momento en el que personal del COE presentaba las cifras para decidir qué acciones tomar. Cortesía

La preocupación del Cabildo deviene de que, en el país, Guayaquil es el foco de incidencia. La mayor parte de los enfermos, 5.700, procede de la Zona 8, que agrupa a Guayaquil, Durán y Samborondón. Hasta el momento se han producido 13 muertes por esta enfermedad.

De allí que el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, Gustavo Zúñiga, indique que el dengue está alcanzando niveles peligrosos, por lo que requiere un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, las direcciones municipales y la comunidad.

Pero las medidas hay que tomarlas pronto y deben incluir decisiones mucho más grandes. Así lo advierte el también epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Luis Triviño, quien hace hincapié en que la situación que ahora está viviendo la ciudad, “definitivamente pudo evitarse”.

El dengue sigue avanzando Leer más

Ya el año pasado, cuando los casos de dengue clásico empezaron a incrementarse, Triviño habló de la necesidad de que el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) vuelva a reestructurarse. “Desde que el SNEM fue eliminado por el expresidente Rafael Correa, no hay un organismo de control que le haga seguimiento epidemiológico al territorio. No se sabe a ciencia cierta dónde está cada criadero, si el químico que se utiliza para fumigar es el idóneo y qué tipo de virus está circulando. Al dengue se lo va a combatir a ciegas. Es lamentable, pero así es”, anticipa.

Y ese hecho, el de no saber si el dengue que circula es más del tipo 1 o 2, que son virulentos, o del 3 que es el que causa problemas hemorrágicos, es lo que más alarma. “No hay quién determine qué cepas y en qué cantidad están circulando. Eso lo hacíamos el SNEM y el Instituto de Higiene, ahora no sabemos nada. Y en los hospitales públicos ni siquiera hay los suficientes reactivos para determinar si un paciente tiene o no dengue...”, sentencia.

Este es el estado que se observa en Los Vergeles, cerca de la zanja que divide al barrio de Las Orquídeas. Esa acumulación de agua complica el problema. Freddy Rodriguez

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó información a la coordinación del Ministerio de Salud (MSP) de la Zona 8, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. EXPRESO preguntó sobre los reactivos, las medidas que se están ejecutando, las razones por las que el virus ha logrado tener más fuerza, y si se baraja la posibilidad de darle vida al SNEM, pero hubo silencio.

Silencio. Salud no se refirió a la alerta emitida ayer por el Cabildo. Tampoco ha enviado las cifras sobre el dengue solicitadas hace más de un mes.

Casos de dengue, zika y otras enfermedades por mosquitos crecerán hasta 4,4% hasta 2050 Leer más

Quienes no callaron fueron los ciudadanos, que se quejaron de que Salud no se preocupe por el problema. “En el Gobierno anterior ya anticipábamos esta situación ante el abandono del MSP. No se fumiga nunca, no se invierte en el tema. Veo al Municipio un tanto preocupado, pero esta entidad tampoco le ha dado el mantenimiento debido a las calles y los parques, y allí el problema; puesto que hasta en las tapas de las colas, si es que tienen un poquito de agua, pueden brotar los zancudos”, señaló Rafael Santos, médico y habitante de Samanes.

Ante ello, Farhat instó a la ciudadanía a colaborar, a estar pendiente de los desechos que arrojan y dónde lo hacen. “Si actuamos solo nosotros y no contamos con la participación comunitaria, los resultados no serán los esperados”, reforzó.

Por otro lado, desde la Dirección de Justicia y Vigilancia se explicó que hay multas de 500 a 5.000 dólares a los dueños de solares reportados en abandono y constituyan un foco de contagio.