Los guayaquileños se preparan para soportar la ampliación de los cortes de luz

La extensión de los horarios de cortes de luz ha puesto en alerta a los ciudadanos y comercios de Guayaquil, pues creían que los gastos en comida, baterías y generadores ya cesarían. Pero no será así.

Quito: Usuarios reportan y reclaman por cortes de luz abruptos Leer más

La noche del 24 de octubre, la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que los horarios de los apagones pasarían de 8 a 14 horas a partir de este viernes 25 de octubre.

RELACIONADAS Universidades ajustan planes de estudio por cortes de luz

Este anuncio alarmó a la ciudadanía, que ya había olvidado la opción de comprar un generador para sobrellevar la emergencia, luces recargables e incluso reemplazar su cocina de inducción por una a gas. Ahora se ven obligados a invertir en estos productos para mantener a su familia iluminada durante los cortes.

Uno de estos casos es el de Carolina Giler, quien se ha visto obligada a comprar una cocina a gas, a pesar del temor que tiene por un posible accidente debido a una fuga de este elemento. "Tengo que darles de comer a mis hijos; no puedo ofrecerles chatarra todos los días y esperar que eso no afecte su salud. Por eso, mi esposo y yo tuvimos que comprar una nueva cocina a gas y reemplazar temporalmente la de inducción. A mí me da pavor que ocurra una fuga de gas, pero mi esposo me calma y me dice que no pasará; aún así, me da miedo, pero tengo que cocinarles para que no se enfermen", comenta.

RELACIONADAS Nuevos horarios escolares por cortes de energía de hasta 14 horas diarias en Ecuador

FMI: La difícil crisis eléctrica de Ecuador tendrá un impacto económico y fiscal Leer más

Asimismo, Rita Arroyo, quien caminó por las calles del centro en busca de un generador para su casa, donde habitan ocho personas. “Tengo hijos y nietos que hacen teletrabajo y estudian en la universidad. Necesitaremos un generador para no tener que gastar gasolina en viajar a un centro comercial y comprar comida afuera”, comenta.

Desabastecimiento

Sin embargo, la demanda de estos artículos ha sido alta, al punto de que varios locales ya no tienen stock para esta semana. Gustavo Quinde, quien maneja una distribuidora en las calles Rumichaca y Luque, detalla que desde la semana pasada no tiene mercadería, generadores y lamparas recargables específicamente.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez adelanta avances para eventual empresa pública de energía

“Toda la semana hemos estado cotizando para próximas compras, pero hoy (25 de octubre) han venido más personas de lo normal, todas pidiendo lo mismo: focos y generadores”, indica Quinde.

A pesar de los esfuerzos por conseguir, aunque sea un foco recargable, son pocos los ciudadanos que llegan a sus domicilios con las manos llenas.

Asimismo, el local Ferretería Espinoza, ubicado en esta misma calle, detalla que también lleva una semana sin stock y que la semana pasada se dedicó a entregar la mercadería disponible.

Ambos negocios consideran que podrán reabastecerse en 15 días, es decir, a partir del 10 de noviembre. Sin embargo, creen que esto podría tardar un poco más debido a la crisis que atraviesa el país.

Sector comercial

En cuanto al sector comercial, los distintos establecimientos buscan la manera de subsistir en medio de esta emergencia. Hay quienes alquilan generadores y otros, debido a su situación económica, no pueden costearlo, por lo que optan por alternativas más económicas.

Para el restaurante Los Ceviches de la Rumiñahui, en Urdesa, han optado por alquilar un generador, pero debido a la extensión del horario, se han visto obligados a comprar un generador eléctrico, con el fin de ahorrar gastos, ya que solo para un fin de semana gastaban un promedio de 300 dólares.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ