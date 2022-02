Se acerca el 14 de febrero (falta solo un día) y ya se puede ver a las parejas o aquellos en rumbo de formalizar un noviazgo, caminar tomadas de las manos por las calles de la ciudad. Hay quienes siguen sin un noviazgo, pero la pasan con amigos y familiares, sin embargo, también se han imaginando que locuras harían o quisieran hacer por amor este San Valentín.

Raúl Cajas, de 73 años, por ejemplo, relata que en su juventud él recorría largas distancias y con poco presupuesto, para ir donde su "querida" para aunque sea verla un rato.

“Como joven tenía la energía para buscarla pero no la plata, como adulto ya la tengo a mi lado, pero siempre busco darle ese mismo romance de antaño”, dice Raúl, quien muestra cómo el romance ha estado presente en cada uno de nosotros desde jóvenes.

Sin alejarnos muchas generaciones atrás, Nexar Solorzano, de 34 años, comenta las locuras que ha hecho y quisiera hacer con su pareja, con quien va a casarse. Dice relata que las cosas más sencillas como bañarse en la lluvia mientras baila con su pareja es algo que le gusta hacer. Incluso cuenta que ha ido en medio de la lluvia y lodo a la casa de su futura esposa, solo para regalarle flores... “Yo la quiero llevar a donde sea, a la playa, a las montañas, al cerro, al patio, con sol, lluvia o lodo, la quiero conmigo donde sea”.

Pero no todas las parejas pueden estar juntas para el 14 de febrero. Keyla Alvarado, de 25 años, le cuenta a EXPRESO que su pareja trabaja fuera de la ciudad y por esta razón no puede pasar con él. Sin embargo cuando estaban cerca, las escapadas no faltaban.

“Yo por él me escapaba de la casa, no me importaba el castigo de mis padres, yo quería estar con él aunque sea unos 3 minutos a la hora que sea”, además comenta que apenas venga a la ciudad, quiere irse a la playa para compensar el tiempo separados.

Gina Rodríguez junto a su esposo, ambos una pareja de la tercera edad, relata sus andanzas mientras come mote en los alrededores del Palacio Municipal. Para ella desde las cosas más sencillas como comer algo en la calle, son un gesto de amor para con a su querido. Para San Valentín no tienen un plan específico, pero que quieren bailar juntos, sea en la playa o su casa, para recordar su juventud y revivir ese cariño que inició su matrimonio ya de décadas.

Sea un matrimonio, o relaciones de medio mes o un año, las locuras o costumbres que se tienen por amor serán distintas por generaciones e incluso por ciudades, pero detrás siempre tendrán la misma causa. ¿Tú qué locura harías por amor?