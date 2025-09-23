Expreso
Loro cabeza roja
El lorito estaba en una vivienda allanada.Cortesía.

En un ataque armado a policías, rescatan a un animal silvestre en Nueva Prosperina

El espécimen fue encontrado en una vivienda durante allanamientos en Flor de Bastión.  Operativo se originó por detonaciones

En medio de un operativo de alto riesgo en respuesta a un ataque armado contra personal policial, agentes de la Policía Nacional realizaron un hallazgo inesperado: un loro cabeza roja que era mantenido en cautiverio en una de las viviendas allanadas en el sector de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.

Un loro en cautiverio

La intervención se originó después de que se reportaran "varias detonaciones de grupos armados que se encontraban atacando al personal policial" en la zona de Flor de Bastión, bloque 9. Esto provocó el despliegue de unidades de élite de la Policía que incursionaron en el área para controlar la situación.

Mientras se ejecutaban las incursiones en varios inmuebles de la zona, los agentes encontraron al loro cabeza roja. La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), que participaba en el operativo, procedió de inmediato a poner al ave a buen recaudo.

Este caso se suma a otros que este Diario ha reportado, donde la tenencia ilegal de fauna silvestre, un delito en Ecuador, se evidencia en entornos ligados a la delincuencia organizada, convirtiendo a los animales en víctimas colaterales del crimen.

El espécimen rescatado fue puesto a órdenes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Según informó la Policía, el animal "será valorado y posterior se verá si se lo puede reintroducir a su hábitat natural".

