Elecciones Ecuador 2021: Los agricultores de Daule salen a votar en canoas

Los pobladores de los recintos del cantón Daule, Las Playas, Comején, Gurumal, La Isla, Cascol, La Palma, entre otros; todos inundados a causa de las lluvias registradas en las últimas semanas, salieron -este 11 de abril- en canoas desde sus localidades hasta el puerto de Las Maravillas para tomar un bus que los traslade a la cabecera cantonal para votar.

Magali Romero, habitante de Cascol, aseguró que debido a las dificultades para movilizarse por la carretera, tuvieron que fletar una canoa junto a sus vecinos, para salir de su recinto que permanece aislado. "Hemos tenido que pagar $ 40, es injusto todo esto", aseguró.

" Si no necesitáramos el certificado de votación, no saliéramos a votar. Pese a las necesidades que tenemos, hemos tenido que vender nuestras gallinas para conseguir lo necesario para embarcarnos", agregó Eddy Moran, habitante del recinto Comején que ayer salía junto a los tres integrantes de su familia rumbo a la ciudad.

De igual forma, decenas de habitantes utilizaron camionetas para movilizarse. En las zonas menos afectadas por el invierno, estas pudieron transitar, sin embargo no se cumplió con el distanciamiento.

Así llegaron los agricultores a los recintos electorales de la cabecera cantonal. Édgar Romero

Gustavo Cedeño, habitante del recinto Santa Rosa, dijo que aprovechamos la mañana para tomar las camionetas, porque en la tarde se llenan mucho más rápido. "Por aquí no pasan los buses, por lo que esta ha sido nuestra única opción. Hemos salido muy temprano para evitar llegar pasado el mediodía, que todo se llena", aseguró.

Pero a Ricardo Londa eso no le consuela. "Muchos hemos salido temprano para llegar a un recinto vacío, sin embargo estas camionetas están repletas. Vamos pegaditos, no hay distanciamiento y algunos no tienen ni mascarilla. Que falta de igualdad en este país", se lamentó.