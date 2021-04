Nebot: "No podemos dejar al país en manos de terceros"

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ejerció su derecho al sufragio en Guayaquil, en la Unidad Educativa 9 de Octubre, en el sur de la ciudad.

Lo hizo cerca de la 11:00 en compañía de un reducido equipo de seguridad.

Su partido apoya la candidatura de Giillermo Lasso a la presidencia de la República, por ello dijo haber votado por el presidenciable.

"No podemos dejar el futuro de las familias, los barrios, las ciudades y del pais, en manos de tercero", dijo el exalcalde luego de sufragar.

Reconoció que este proceso está mejor organizado que la primera vuelta e invitó a los electores a acudir a las urnas con todas las medida de bioseguridad.

"Aquí no hay riesgo y más riego es no votar y cargar en la conciencia de uno no haber contribuido a que la pobreza no se convierta en ruina y que la prosperidad que deseamos se haga realidad", manifestó.

Indicó que ya es hora de que las mujeres tengan igualdad de condición: que los jóvenes tengan trabajo, educación, tecnología y los equipos gratuitos que necesitan; que los ganaderos y agricultores tengan un negocios rentable.

"Los ciudadanos quieren que la catarata de impuestos acaben y que la plata de las prefecturas y alcaldías se respeten. Por eso yo voté por Guillermo Lasso", aseveró.

Durante la pandemia, Nebot ha dirigido el Comité Especial de Emergencia por coronavirus, que acoge a varias entidades privadas y académicas.