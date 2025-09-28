Expreso
Bomberos de Guayaquil.
El centro de Guayaquil se llenó de júbilo con la actividad de los Bomberos.CORTESÍA

El agua y la emoción refrescaron al centro con los bomberos de Guayaquil

Cientos de familias disfrutaron del tradicional espectáculo de la institución, que llenó de adrenalina y color

La avenida 9 de Octubre se transformó en una fiesta de agua, color y adrenalina este domingo 28 de septiembre. Cientos de familias guayaquileñas se congregaron desde las 11:00 para vivir de cerca el tradicional Ejercicio de Agua del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), un evento que demostró la destreza y disciplina de los casacas rojas.

Bomberos
Niños disfrutaban del ejercicio bomberilCORTESÍA

¿Cómo se vivió la fiesta bomberil?

El espectáculo inició con el imponente desfile del vehículo Insignia.

 A bordo, el Primer Jefe, Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, y el Segundo Jefe, Tte. Cnel. Leopoldo Terán, saludaban a la ciudadanía. 

A su paso, sus compañeros formaron una emotiva calle de honor, recibiendo el cariño de la gente.

La admiración por los héroes de la ciudad era palpable. 

Niños, jóvenes y adultos no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías con los bomberos y sus enormes vehículos, convirtiendo la mañana en una experiencia inolvidable y un recuerdo para compartir.

Más allá del espectáculo, esta actividad tiene un propósito profundo: acercar a la comunidad al arduo trabajo que realizan los bomberos.

 Busca, además, fortalecer los lazos de confianza e inspirar a las nuevas generaciones, mostrando el profesionalismo y la dedicación de quienes consagran su vida a proteger a Guayaquil.

